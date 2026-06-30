Volley Mercato: l'entusiasmo di Lorenzo Ciampi a Ravenna

LA CARRIERA

Lorenzo in carriera ha vinto tre scudetti di fila Under 19 con il Consorzio Vero Volley Monza, un oro europeo nel 2023 con la nazionale Under 17, risultando il miglior centrale del torneo, e un argento continentale l’anno dopo in Under 19, e due Junior League di fila, la prima delle quali nel 2024/25 battendo in finale i ragazzi della Consar.

Le parole di Lorenzo Ciampi

« Ho scelto Ravenna anche per questo perché so che è una piazza dove i giovani possono crescere e maturare al meglio. Conferme in tal senso mi sono arrivate anche da Bertoncello e Zlatanov che conosco bene e mi hanno consigliato di accettare la proposta di Ravenna. Poi anche il coach, nella telefonata che mi ha fatto, mi ha assicurato che Ravenna è una delle piazze ideali per i giovani e lì sono sicuro di poter continuare a crescere sotto il profilo umano, visto che sarà anche la mia prima stagione lontano da Monza, e di migliorare sotto l’aspetto tecnico: se in attacco penso di avere raggiunto già un buon livello e di essere migliorato in battuta, so che devo lavorare molto a muro soprattutto sul posizionamento delle mani su palla veloce. E qui a Ravenna so che potrò migliorare tantissimo ».

In Brianza in questi giorni è impegnato nella fondamentale sfida della maturità scientifica, poi, passato il periodo di vacanza, si tufferà nell’esperienza di Ravenna, con il desiderio di « affrontare un’annata che spero sia proficua sotto tutti i punti di vista. Darò tutto per ripagare la fiducia che il club ripone su di me ».