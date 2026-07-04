Corriere dello Sport.it
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Corriere dello Sport.it
LoginregistratiabbonatiLeggi il giornale
Corriere dello Sport.it
sabato 4 luglio 2026
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Contenuti plus
Live
Corriere dello Sport.it
Live
ABBONATI ORA
Leggi il giornale
Volley Mercato: Alessandro Chinello, gioventù e potenza per Lagonegro

Volley Mercato: Alessandro Chinello, gioventù e potenza per Lagonegro

Il ventenne padovano arriva da Gioia Del Colle, dopo un brillante campionato di A3, per essere l'alternativa, nel ruolo di opposto, all'altro neo acquisto Gaetano Penna
3 min
TagsChinelloRinascita

LAGONEGRO (POTENZA)- Venti anni, 197 cm di altezza e tanta potenza nelle mani. La Rinascita Lagonegro si è assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Alessandro Chinello che sarà l'alternativa nel ruolo di opposto all'altro neo acquisto Gaetano Penna.

LA CARRIERA

Di origini padovane, Chinello è cresciuto pallone su pallone nelle giovanili del Casalserugo Pallavolo B e della Powervolley Milano B, due palestre che gli hanno permesso di farsi le ossa prima del grande salto. Ed è un salto che arriva presto: nel 2023 firma per il Brugherio e debutta in Serie A3. Il battesimo non poteva andare meglio, anche perché di concerto arriva lo scudetto Under 17 conquistato al primo anno con la maglia del club brianzolo, seguito da due medaglie d’argento, in Under 19 e in Under 20 Junior League. Terminato il biennio a Brugherio, nell’ultima stagione ha difeso i colori della JV Gioia del Colle, sempre in A3.

Nel suo palmarès c’è spazio anche per la maglia azzurra, con diverse convocazioni nelle nazionali giovanili, e per un Trofeo delle Regioni vinto con il suo Veneto: era il 2022 quando Chinello alzò quel trofeo da protagonista assoluto, premiato come miglior schiacciatore del torneo.

Le parole di Alessandro Chinello

« Ho scelto la Rinascita Lagonegro perché fin da subito ho avuto delle belle sensazioni. Me ne hanno parlato tutti molto bene e ho capito che può essere il posto giusto per crescere. Per me è una grande opportunità e non vedevo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Del progetto biancorosso mi ha convinto soprattutto il fatto di poter lavorare insieme a giocatori forti e con persone che hanno tanta esperienza. Penso che sia l’ambiente ideale per imparare tanto e migliorare ogni giorno. La prima impressione del Club è stata davvero positiva. Ho trovato una società seria, che lavora bene e con tanta passione. Fin dai primi contatti mi sono sentito accolto, e questo mi ha fatto molto piacere. Affronto questa avventura con tanta voglia di fare, di lavorare e di imparare. So che sarà una stagione impegnativa, ma sono pronto a dare il massimo ogni giorno e a farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno di me. Il mio obiettivo è continuare a crescere e migliorare il più possibile. Voglio imparare dai compagni, dallo staff e dall’allenatore, cercando di dare sempre il mio contributo alla squadra ».

Acquista ora il tuo biglietto! Segui dal vivo la partita.
© RIPRODUZIONE RISERVATATutte le news di A2 maschile

Da non perdere

La potenza di Gabriele Maletto a LagonegroMario Catinelli è il nuovo regista di Lagonegro

Unisciti alla Community

Accedi o registrati per dire la tua sugli argomenti che più ti interessano e vivere tutti i servizi di Corriere dello Sport–STADIO". Completa il tuo profilo per essere sempre aggiornato su notizie, eventi, offerte e tutto ciò che fa vibrare il mondo dello sport.

ACCEDI

Utilizza il tuo account social o inserisci le credenziali scelte

oppure

Non hai ancora un account? Registrati

o entra con DISQUS