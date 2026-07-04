Volley Mercato: Alessandro Chinello, gioventù e potenza per Lagonegro

LA CARRIERA

Di origini padovane, Chinello è cresciuto pallone su pallone nelle giovanili del Casalserugo Pallavolo B e della Powervolley Milano B, due palestre che gli hanno permesso di farsi le ossa prima del grande salto. Ed è un salto che arriva presto: nel 2023 firma per il Brugherio e debutta in Serie A3. Il battesimo non poteva andare meglio, anche perché di concerto arriva lo scudetto Under 17 conquistato al primo anno con la maglia del club brianzolo, seguito da due medaglie d’argento, in Under 19 e in Under 20 Junior League. Terminato il biennio a Brugherio, nell’ultima stagione ha difeso i colori della JV Gioia del Colle, sempre in A3.

Nel suo palmarès c’è spazio anche per la maglia azzurra, con diverse convocazioni nelle nazionali giovanili, e per un Trofeo delle Regioni vinto con il suo Veneto: era il 2022 quando Chinello alzò quel trofeo da protagonista assoluto, premiato come miglior schiacciatore del torneo.

Le parole di Alessandro Chinello

« Ho scelto la Rinascita Lagonegro perché fin da subito ho avuto delle belle sensazioni. Me ne hanno parlato tutti molto bene e ho capito che può essere il posto giusto per crescere. Per me è una grande opportunità e non vedevo l’ora di iniziare questa nuova avventura. Del progetto biancorosso mi ha convinto soprattutto il fatto di poter lavorare insieme a giocatori forti e con persone che hanno tanta esperienza. Penso che sia l’ambiente ideale per imparare tanto e migliorare ogni giorno. La prima impressione del Club è stata davvero positiva. Ho trovato una società seria, che lavora bene e con tanta passione. Fin dai primi contatti mi sono sentito accolto, e questo mi ha fatto molto piacere. Affronto questa avventura con tanta voglia di fare, di lavorare e di imparare. So che sarà una stagione impegnativa, ma sono pronto a dare il massimo ogni giorno e a farmi trovare pronto quando ci sarà bisogno di me. Il mio obiettivo è continuare a crescere e migliorare il più possibile. Voglio imparare dai compagni, dallo staff e dall’allenatore, cercando di dare sempre il mio contributo alla squadra ».