Volley Mercato: Grottazzolina mette in regia Nicola Mazzon

GROTTAZZOLINA (FERMO)– Doti fisiche fuori dal comune, 203 centimetri di altezza, Nicola Mazzon è un palleggiatore che può dire la sua anche a muro. Nicola Mazzon è stato scelto dalla Yuasa Battery Grottazzolina per completare il reparto dei palleggiatori in vista della prossima stagione. ù. Nonostante la giovane età Mazzon ha già alle spalle un percorso importante, fatto di vittorie, esperienze e categorie affrontate sempre da protagonista. Veneto, nato e cresciuto in provincia di Treviso, Nicola ha iniziato a giocare quasi per caso, come tanti bambini.

« Ho iniziato a giocare a pallavolo a otto o nove anni in un piccolo paese della provincia di Treviso ».

Da lì, però, il talento emerge rapidamente, tanto che a soli tredici anni arriva la chiamata del Volley Treviso, una delle realtà storicamente più attente alla formazione dei giovani.

Le parole di Nicola Mazzon

« A Treviso ho svolto tutto il percorso giovanile fino all’Under 19 ».

Ed è proprio nell’ultima categoria giovanile che arriva una soddisfazione destinata a lasciare il segno:

« Vero, in quell’anno ho vinto anche il premio di miglior palleggiatore alle Finali Nazionali ».

Un riconoscimento che conferma le qualità di un ragazzo già osservato con attenzione dagli addetti ai lavori. E infatti il salto nel professionismo arriva poco dopo.

« Ho iniziato il mio percorso in Serie A con San Donà in A3. L’anno successivo abbiamo conquistato la promozione con Fano dalla A3 alla A2, poi sono passato a Sabaudia in A3 e infine ho disputato la mia prima stagione in A2 con Porto Viro ».

Quattro esperienze diverse che gli hanno permesso di accumulare un bagaglio importante pur avendo appena ventitré anni. Nel frattempo, però, Nicola non ha mai trascurato gli studi:

« Dopo il diploma al liceo scientifico sportivo sto frequentando il corso di laurea in Scienze Motorie ».