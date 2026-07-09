Volley Mercato: Emanuele Tassoni è il vice Sperotto a Porto Viro

PORTO VIRO (ROVIGO) - Il mercato del Delta Volley Porto Viro si chiude con un acquisto di grande prospettiva. Al palleggio, come vice di Lorenzo Sperotto , arriva Emanuele Tassoni, classe 2007, 187 centimetri di altezza. Nell’ultima stagione il nuovo alzatore nerofucsia ha militato nel Mo.Re Volley Reggio Emilia, dividendosi tra Serie B e attività giovanile. Tassoni, che pochi giorni fa ha sostenuto gli esami di maturità al liceo scientifico internazionale, sarà l’elemento più giovane del roster a disposizione di coach Matteo Bologna. Una sfida arrivata in modo inatteso, ma maturata anche grazie alle prime sensazioni avute con il club e con l’ambiente nerofucsia.

LA CARRIERA

Bolognese doc, Tassoni cresce nella squadra della sua città. Con la Pallavolo Bologna muove i primi passi del suo percorso sportivo, mettendosi in evidenza fin dalle categorie giovanili. Premiato come miglior palleggiatore al Trofeo dei Territori Emilia-Romagna nella stagione 2022/2023, l’anno successivo conquista il titolo di vicecampione regionale Under 17 e la qualificazione alle Finali Nazionali di categoria, ricevendo anche il premio di miglior palleggiatore delle Finali Regionali. Nella stessa stagione si aggiudica il riconoscimento individuale di miglior palleggiatore al prestigioso Trofeo Bussinello e partecipa al Trofeo delle Regioni con la selezione dell’Emilia-Romagna.

Parallelamente, Tassoni inizia anche l’attività senior. Dopo due stagioni in Serie C con la Pallavolo Bologna, nel 2024/2025 viene inserito stabilmente in prima squadra come alzatore titolare in Serie B, contribuendo al terzo posto finale nel campionato. Nella stagione 2025/2026 il trasferimento in prestito al Mo.Re Volley, dove segue coach Riccardo Not, tecnico che lo aveva già allenato per diversi anni a Bologna. Con una squadra interamente composta da atleti Under 19, Tassoni ottiene la salvezza nel campionato di Serie B e vive una stagione ricca di risultati prestigiosi anche a livello giovanile: vittoria della Winter Cup, titolo regionale Under 19, qualificazione alle Finali Nazionali di Piacenza e quarto posto finale, con la medaglia di bronzo sfumata soltanto al tie-break. A completare il quadro, anche la prima storica qualificazione del Mo.Re Volley alla Final Eight di Junior League, chiusa al quinto posto.

Le parole di Emanuele Tassoni

« Sinceramente questa opportunità è arrivata in modo piuttosto inaspettato. Non mi sarei mai immaginato di ricevere così presto una chiamata per la Serie A2 e per questo sono molto grato al Delta. Le mie aspettative sono quelle di migliorare il più possibile giorno dopo giorno, assorbendo ogni insegnamento dai compagni più esperti e dallo staff. Voglio mettermi alla prova ogni giorno, uscire dalla mia zona di comfort e sfruttare ogni allenamento per costruire le basi del giocatore che sogno di diventare. Ritengo che Porto Viro sia l’ambiente ideale per il mio percorso, perché fin dal primo contatto ho percepito grande disponibilità e attenzione verso i giovani. È una società che negli anni ha dimostrato di credere nella crescita dei ragazzi e di saperli accompagnare. In questo momento della mia carriera era proprio ciò che cercavo: un contesto serio, accogliente e stimolante, nel quale poter lavorare con serenità e continuare a crescere ».

Quanto alle sue caratteristiche, Tassoni si descrive come un palleggiatore orientato al gioco di squadra e alla distribuzione equilibrata:

« Mi piace coinvolgere tutti e distribuire il gioco nel modo più efficace possibile. Credo che uno dei compiti più importanti del mio ruolo sia valorizzare le caratteristiche di ogni compagno e mettere ciascun attaccante nelle condizioni migliori per esprimersi. Tra gli aspetti su cui sento di poter puntare ci sono sicuramente il lavoro con i centrali e la ricerca della pipe dalla seconda linea, soluzioni che nella pallavolo moderna hanno assunto un’importanza sempre maggiore e permettono di rendere il gioco più veloce ».

Il salto in Serie A2 richiederà però un ulteriore passo avanti sotto diversi aspetti:

« Sono consapevole di avere ancora molti margini di miglioramento. Dal punto di vista tecnico penso di dover crescere soprattutto in alcuni aspetti della fase difensiva, mentre sotto l’aspetto tattico voglio migliorare la qualità della distribuzione nei momenti di maggiore tensione. Credo che la capacità di scegliere l’attaccante giusto nel momento giusto sia una delle qualità che distinguono un palleggiatore di alto livello. Dal punto di vista caratteriale, invece, devo continuare a sviluppare resilienza e lucidità: ogni azione richiede decisioni rapide e mantenere chiarezza mentale anche sotto pressione sarà fondamentale ».

A Porto Viro, il giovane alzatore bolognese potrà lavorare ogni giorno accanto a Lorenzo Sperotto:

« Sono molto onorato di allenarmi accanto a un giocatore come lui. Nonostante sia ancora relativamente giovane, Lorenzo ha alle spalle numerose stagioni in Serie A e rappresenta un esempio importante da seguire. Sono convinto che osservandolo e lavorando con lui ogni giorno potrò imparare moltissimo, sia dal punto di vista tecnico sia nella gestione del ruolo. Penso inoltre che un gruppo formato da giovani e giocatori esperti sia l’ideale per crescere: i più giovani possono portare entusiasmo, energia e voglia di migliorare, mentre gli atleti con più esperienza mettono a disposizione equilibrio e capacità di affrontare i momenti difficili ».

Infine, gli obiettivi per la prima stagione in nerofucsia e il messaggio ai tifosi del Delta:

« Il mio obiettivo principale è imparare il più possibile e sfruttare ogni allenamento come un’occasione per crescere. Quando ci sarà la possibilità di dare una mano alla squadra in campo, voglio farmi trovare pronto e mettere sempre il massimo a disposizione del gruppo. Ai tifosi voglio dire che non vedo l’ora di conoscerli e di vederli numerosi al palazzetto. Sono pronto a dare tutto me stesso per questi colori e spero che insieme si possa vivere una stagione ricca di soddisfazioni ».