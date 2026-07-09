Volley Mercato: Gioia del Colle punta sul talento di Gianluca Fahr

Per Fahr, grandissimo talento in rampa di lancio, quella con la JoyVolley sarà la prima esperienza tra i pro. Le qualità fisiche a atletiche del giovanissimo atleta originario di Roma saranno a disposizione di Coach Denora Caporusso che avrà il compito di affinare le qualità del ragazzo per svilupparne a pieno il talento. Fahr, in carriera, è cresciuto nel settore giovanile della Marino Pallavolo, nella sua Roma, conquistando anche il titolo U19 Regionale.

Le parole di Gianluca Fahr

« Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la JoyVolley. Arrivo con grande entusiasmo e con tanta voglia di mettermi subito al lavoro insieme ai miei nuovi compagni e allo staff. Non vedo l’ora di rientrare in palestra, vivere da vicino l’ambiente di Gioia e conoscere tutti i tifosi. Spero che possa essere una stagione ricca di emozioni, esperienze importanti e soddisfazioni da condividere tutti insieme.Un grande saluto a tutti, buona estate e forza Gioia! ».

Le parole del presidente della JoyVolley, Gianni D’Elia

« Gianluca è un atleta destinato ad un grande avvenire. Siamo contenti di essere la prima tappa del suo percorso professionistico in quanto riconosciamo al ragazzo delle doti tecniche e fisiche molto importanti. Sono certo che il suo sviluppo sarà una chiave importante per la crescita di tutto il roster ».