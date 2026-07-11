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Volley Mercato: Gioia del Colle punta sul giovane Marco Marrone

Volley Mercato: Gioia del Colle punta sul giovane Marco Marrone

Ventitreenne barese arriva dalla New Volley Polignano dove ha dimostrato grande duttilità e di avere ampi margini di crescita
2 min
TagsmarroneJoy Volley

GIOIA DEL COLLE (BARI)-Marco Marrone, promettente schiacciatore ventitre anni, nato a Bari, è stato scelto dalla Joy Volley Gioia del Colle per le sue doti di duttilità e per gli ampi margini di crescita. Per Marrone si tratta della seconda esperienza nei campionati di Lega, dopo aver disputato la Serie A3 con la maglia del Gruppo Stamplast M2G Green Bari nella stagione 2022/2023.

LA CARRIERA

Marrone, cresciuto proprio con la società barese, inizia il suo percorso tra i grandi nella stagione 2021/2022 dove conquista, al primo colpo, la promozione in Serie A3. Dopo l’esperienza in Serie A passa al Cus Bari, con cui ha disputato le stagioni 2023/2024 e 2024/2025, continuando il proprio percorso di crescita nei campionati nazionali.

Per la stagione 2025/2026 è approdato alla New Volley Polignano, proseguendo il proprio percorso di maturazione tecnica. 

Le parole di Marco Marrone

« Voglio salutare tutti i tifosi, non vedo l’ora di giocare al Pala Capurso! Sono sicuro che lavorando duramente potremo toglierci moltissime soddisfazioni! ».

Le parole del presidente Gianni D’Elia

« Marco è un ottimo giocatore, siamo felici di accoglierlo a Gioia del Colle. Seguiamo molti giovani talenti pugliesi a cui dare una occasione per emergere nelle categorie superiori e Marco è uno di questi. Sono certo che ci darà una gran mano per tutto l’anno ».

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