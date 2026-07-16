A2 Maschile: questo il calendario 2026/2027
BOLOGNA-Parallelamente al Calendario di Superlega, la Lega Volley, ha ufficializzato il calendario dell’A2 Maschile. Il via il 18 di ottobre 2026, il 10 gennaio 2027 il via al girone di ritorno che si concluderà l’ 11 aprile.
Giornata 1
Andata 18 Ottobre 2026
Ritorno 10 Gennaio 2027
Abba Pineto – Domotek Reggio Calabria
Consoli Sferc Brescia – Rinascita Lagonegro
Consar Ravenna – Yuasa Battery Grottazzolina
Virtus Volley Napoli – Associati Fisiomed Macerata
Essence Hotels Fano – JV Gioia del Colle
Conad Reggio Emilia – Belluno Volley
Sviluppo Sud Palmi – Alva Inox Porto Viro
Giornata 2
Andata 25 Ottobre 2026
Ritorno 17 Gennaio 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Essence Hotels Fano
Rinascita Lagonegro – Conad Reggio Emilia
Associati Fisiomed Macerata – Sviluppo Sud Palmi
Alva Inox Porto Viro – Consar Ravenna
Domotek Reggio Calabria – Consoli Sferc Brescia
Belluno Volley – Virtus Volley Napoli
JV Gioia del Colle – Abba Pineto
Giornata 3
Andata 1 Novembre 2026
Ritorno 24 Gennaio 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Domotek Reggio Calabria
Consar Ravenna – Rinascita Lagonegro
Virtus Volley Napoli – Consoli Sferc Brescia
Associati Fisiomed Macerata – Alva Inox Porto Viro
Essence Hotels Fano – Abba Pineto
JV Gioia del Colle – Belluno Volley
Sviluppo Sud Palmi – Conad Reggio Emilia
Giornata 4
Andata 8 Novembre 2026
Ritorno 31 Gennaio 2027
Abba Pineto – Associati Fisiomed Macerata
Consoli Sferc Brescia – Sviluppo Sud Palmi
Rinascita Lagonegro – Virtus Volley Napoli
Alva Inox Porto Viro – Yuasa Battery Grottazzolina
Conad Reggio Emilia – Consar Ravenna
Domotek Reggio Calabria – JV Gioia del Colle
Belluno Volley – Essence Hotels Fano
Giornata 5
Andata 15 Novembre 2026
Ritorno 7 Febbraio 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Belluno Volley
Consar Ravenna – Consoli Sferc Brescia
Virtus Volley Napoli – Conad Reggio Emilia
Associati Fisiomed Macerata – Rinascita Lagonegro
Essence Hotels Fano – Domotek Reggio Calabria
JV Gioia del Colle – Alva Inox Porto Viro
Sviluppo Sud Palmi – Abba Pineto
Giornata 6
Andata 22 Novembre 2026
Ritorno 14 Febbraio 2027
Abba Pineto – Yuasa Battery Grottazzolina
Consoli Sferc Brescia – Belluno Volley
Consar Ravenna – Associati Fisiomed Macerata
Rinascita Lagonegro – Domotek Reggio Calabria
Alva Inox Porto Viro – Essence Hotels Fano
Conad Reggio Emilia – JV Gioia del Colle
Sviluppo Sud Palmi – Virtus Volley Napoli
Giornata 7
Andata 29 Novembre 2026
Ritorno 21 Febbraio 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Sviluppo Sud Palmi
Abba Pineto – Consar Ravenna
Alva Inox Porto Viro – Conad Reggio Emilia
Essence Hotels Fano – Consoli Sferc Brescia
Domotek Reggio Calabria – Virtus Volley Napoli
Belluno Volley – Rinascita Lagonegro
JV Gioia del Colle – Associati Fisiomed Macerata
Giornata 8
Andata 6 Dicembre 2026
Ritorno 28 Febbraio 2027
Consoli Sferc Brescia – Yuasa Battery Grottazzolina
Consar Ravenna – JV Gioia del Colle
Virtus Volley Napoli – Alva Inox Porto Viro
Rinascita Lagonegro – Abba Pineto
Associati Fisiomed Macerata – Belluno Volley
Conad Reggio Emilia – Domotek Reggio Calabria
Sviluppo Sud Palmi – Essence Hotels Fano
Giornata 9
Andata 13 Dicembre 2026
Ritorno 14 Marzo 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Conad Reggio Emilia
Abba Pineto – Consoli Sferc Brescia
Alva Inox Porto Viro – Rinascita Lagonegro
Essence Hotels Fano – Associati Fisiomed Macerata
Domotek Reggio Calabria – Consar Ravenna
Belluno Volley – Sviluppo Sud Palmi
JV Gioia del Colle – Virtus Volley Napoli
Giornata 10
Andata 20 Dicembre 2026
Ritorno 21 Marzo 2027
Consoli Sferc Brescia – Alva Inox Porto Viro
Consar Ravenna – Belluno Volley
Virtus Volley Napoli – Essence Hotels Fano
Rinascita Lagonegro – Yuasa Battery Grottazzolina
Associati Fisiomed Macerata – Domotek Reggio Calabria
Conad Reggio Emilia – Abba Pineto
Sviluppo Sud Palmi – JV Gioia del Colle
Giornata 11
Andata 27 Dicembre 2026
Ritorno 27 Marzo 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Associati Fisiomed Macerata
Abba Pineto – Virtus Volley Napoli
Consoli Sferc Brescia – Conad Reggio Emilia
Essence Hotels Fano – Consar Ravenna
Domotek Reggio Calabria – Sviluppo Sud Palmi
Belluno Volley – Alva Inox Porto Viro
JV Gioia del Colle – Rinascita Lagonegro
Giornata 12
Andata 3 Gennaio 2027
Ritorno 4 Aprile 2027
Virtus Volley Napoli – Consar Ravenna
Associati Fisiomed Macerata – Consoli Sferc Brescia
Alva Inox Porto Viro – Abba Pineto
Essence Hotels Fano – Conad Reggio Emilia
Belluno Volley – Domotek Reggio Calabria
JV Gioia del Colle – Yuasa Battery Grottazzolina
Sviluppo Sud Palmi – Rinascita Lagonegro
Giornata 13
Andata 6 Gennaio 2027
Ritorno 11 Aprile 2027
Yuasa Battery Grottazzolina – Virtus Volley Napoli
Abba Pineto – Belluno Volley
Consoli Sferc Brescia – JV Gioia del Colle
Consar Ravenna – Sviluppo Sud Palmi
Rinascita Lagonegro – Essence Hotels Fano
Conad Reggio Emilia – Associati Fisiomed Macerata
Domotek Reggio Calabria – Alva Inox Porto Viro