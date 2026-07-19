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Volley Mercato: Francesco Bernardis in regia a Palmi

Volley Mercato: Francesco Bernardis in regia a Palmi

Il 22enne di Riva del Garda, dopo il campionato di A3 all'Aurispa, torna in A2 firmando per la Sviluppo Sud per rilanciarsi nel campionato cadetto
2 min
TagsBernardisSviluppo Sud

PALMI ( REGGIO CALABRIA)-Francesco Bernardis, talento e prospettiva per la cabina di regia della Sviluppo Sud Palmi.

LA CARRIERA

Nato il 10 febbraio 2004, alto 193 centimetri, Bernardis è cresciuto in uno dei vivai più qualificati della pallavolo italiana, sviluppando qualità tecniche e personalità che gli hanno consentito di affermarsi come uno dei giovani palleggiatori più interessanti della sua generazione.

L'approdo alla Sviluppo Sud Palmi rappresenta un'occasione importante per proseguire il proprio percorso di maturazione in un campionato competitivo come la Serie A2, agli ordini di coach Paolo Montagnani e all'interno di un gruppo costruito per recitare un ruolo di primo piano.

Le parole di Francesco Bernardis

«Sono davvero molto contento di entrare a far parte di questa squadra. Per me è una bellissima opportunità e non vedo l'ora di conoscere i miei nuovi compagni, lo staff e i tifosi ».

Bernardis ritroverà anche diversi volti già conosciuti nel corso della sua carriera.

«Con alcuni ragazzi ho già avuto il piacere di giocare in passato, mentre con altri sarà una nuova esperienza. Conosco anche l'allenatore e questo mi permetterà di inserirmi ancora più facilmente all'interno del gruppo ».

Il giovane palleggiatore è pronto a mettere le proprie qualità al servizio della squadra.

«Sono molto felice dell'offerta ricevuta e della fiducia che la società ha riposto in me. Il mio obiettivo è dare il massimo ogni giorno e mettere le mie qualità a disposizione della squadra, lavorando con impegno per crescere insieme ai miei compagni ».

Infine, uno sguardo alla stagione ormai alle porte.

«Non vedo l'ora di iniziare il lavoro in palestra. Sono convinto che, con il sacrificio quotidiano e lo spirito di gruppo, potremo costruire qualcosa di importante e vivere una stagione ricca di soddisfazioni ».

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