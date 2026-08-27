Volley Mercato: Francesco Giacomini potenzia il centro di Lagonegro

LAGONEGRO (POTENZA) – 202 centimetri, ventuno anni e tanta strada già percorsa. Francesco Giacomini è un nuovo centrale della Rinascita Lagonegro : un profilo giovane, cresciuto in una delle scuole più importanti della pallavolo italiana, la Lube Civitanova, e pronto adesso a misurarsi, per la prima volta, con il campionato di Serie A2 Credem Banca.

Il suo arrivo completa il reparto dei centrali biancorossi. Giacomini prende il posto di Gabriele Maletto, con il quale il Club biancorosso ha concordato la risoluzione consensuale del contratto a causa di alcuni problemi fisici che ne avrebbero ritardato il rientro alle attività. A Gabriele vanno il ringraziamento della Rinascita e i migliori auguri per il futuro.

LA CARRIERA

Nato a Recanati l’8 gennaio 2005, Giacomini incontra la pallavolo a Loreto, dove comincia dal minivolley e disputa i primi campionati giovanili con la Pallavolo Loreto. Nel 2018 il passaggio alla Lube Civitanova segna una tappa decisiva della sua crescita. Con il club marchigiano si divide tra settore giovanile e campionati regionali e nazionali, conquistando nella stagione 2021/2022 anche la promozione dalla Serie C alla Serie B.

Alla Lube resta fino al 2024, anno in cui si trasferisce a Ortona, in serie A3, per il debutto nella massima serie.

Nell’ultima stagione ha invece vestito la maglia della Terni Volley Academy, mettendo a segno 31 punti e condividendo l’esperienza con Mario Catinelli, altro nuovo volto della Rinascita. Un’intesa già sperimentata sul campo che i due ritroveranno ora in biancorosso.

Il percorso nelle giovanili racconta molto delle qualità del nuovo centrale della Rinascita. Con le formazioni Under della Lube conquista quindici titoli regionali, ai quali si aggiungono piazzamenti sempre tra le prime cinque squadre d’Italia e diversi riconoscimenti individuali come miglior giocatore nel suo ruolo.

Le sue prestazioni gli valgono anche la chiamata delle Nazionali giovanili italiane. In azzurro realizza complessivamente 58 punti, di cui 22 a muro e 6 al servizio, conquistando inoltre il premio di miglior centrale in un torneo internazionale disputato a Bormio.

E poi ci sono i numeri fisici: 202 centimetri di altezza, 338 in elevazione in attacco e 327 a muro. Doti importanti sulle quali continuare a lavorare in un percorso che, con l’arrivo alla Rinascita, apre per Giacomini le porte della Serie A2.

Le parole di Francesco Giacomini

« Ho scelto la Rinascita perché ne ho sempre sentito parlare molto bene, soprattutto per la serietà dell’ambiente e per la capacità di accompagnare la crescita dei ragazzi sotto ogni aspetto. Fin dai primi contatti ho percepito professionalità, organizzazione e idee chiare: elementi che hanno avuto un peso importante nella mia scelta. Affronto questa nuova avventura con grande determinazione e con la voglia di sfruttare ogni allenamento per migliorare, sia dal punto di vista tecnico sia fisico. Sarà la mia prima esperienza in Serie A2 e per me rappresenta un passaggio importante: voglio ascoltare i consigli del coach e dello staff e imparare anche dai compagni con maggiore esperienza. Credo molto nel valore del gruppo. Se riusciremo a costruire fin dall’inizio la giusta intesa, potremo aiutarci a vicenda ed esprimere al meglio il nostro gioco. Da parte mia c’è tanta voglia di lavorare e di dare il massimo contributo possibile alla squadra ».