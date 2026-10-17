Esordio ok per Napoli, superata Macerata in tre set

NAPOLI- Buona la prima per la Union Napoli. All’esordio davanti al pubblico partenopeo , nella nuova casa del ‘PalaVesuvio’ i ragazzi di coach Graziosi sbagliano poco o nulla e si regalano i primi 3 punti della stagione. Rempel con 15 punti e Raffaelli con 13 vincenti sono senza dubbio i protagonisti assoluti del match.

Nel primo set Napoli prova ad allungare subito ma la Gruppo Fisiomed Macerata prova a tenere botta fino al primo tempo di Volpato che porta i partenopei sul 15-12. Il primo ace della stagione di Rempel regala il +4 e l’allungo (17-13, time-out coach Giannini). L’opposto canadese è la punta di diamante della Union e lo dimostra con un clamoroso mani e fuori che vale il 19-13. Coach Graziosi è costretto a fermare il gioco per 30 secondi quando i marchigiani stampano il 22-19. Raffaelli rimanda indietro gli avversari, 5 set point (24-19). L’errore di Dadash porta la contesa sull’1-0 (25-20).

Nel secondo parziale si parte punto a punto fino al muro su Rempel che porta Macerata sul +2 (7-9). La Union Napoli inizia ad accelerare, monster block di Volpato e coach Giannini è costretto a chiedere un time-out all’arbitro per fermare la ‘corsa’ dei partenopei. Cianciotta dai 9 metri è implacabile, ricezione piegata e 21-15. Quando Novello si ferma sul nastro, il tabellone dice 24-18. Ben sei set point a disposizione di Cavanna e compagni. Il primo viene annullato ma non il secondo: 25-19 con Rempel e 2-0.

Nel terzo set Raffaelli vola sul muro, poi trova anche l’ace: 8-5 in un PalaVesuvio che esalta le gesta in campo dei ragazzi di coach Graziosi. Sulla successiva diagonale vincente di Cianciotta (9-5) arriva il primo stop richiesto da Macerata. Il tocco di seconda dell’esperto palleggiatore di Napoli, Cavanna, porta la sfida sul 17-13. Due diagonali vincenti di Raffaelli chiudono praticamente la gara: 22-18, con Macerata ormai in ginocchio. Quando Plaskie pesta la linea dei 3 metri ci sono 5 match point, ne basta uno: Rempel chiude 3-0 e 25-19. Tre punti per Napoli!

Il tabellino

UNION NAPOLI - GRUPPO FISIOMED MACERATA 3-0 (25-20 25-19 25-19)

UNION NAPOLI: Barretta 0, Cianciotta 9, Mattei 7, Luzzi (L), Mastrangelo 0, Cavanna 2, Bonola 0, Rempel 15, Raffaelli 13, Volpato 7. Non entrati: Agapitos, Monda (L), Gavan, Paloscia All. Graziosi

GRUPPO FISIOMED MACERATA: Marchisio (L), Novello 7, Plaskie 12, Dadash Adeh 2, Marchetti 0, Esposito 1, Diaferia 4, Becchio 0, Frage Rubin 0, Randazzo 9, Dolcini 0, Sandu 5. Non entrati: Zillio All.Giannini

Arbitri: Ciaccio Giovanni, Autuori Enrico

Durata: 28' 31' 29'; Tot: 88′