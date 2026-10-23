Lagonegro-Reggio Emilia l'antipasto della 2a giornata

ROMA -Weekend intenso di gare per la Serie A2 Credem Banca, categoria che vanta una copertura totale di DAZN e vede cinque squadre in vetta a 3 punti dopo un primo turno entusiasmante. La 2ª giornata si apre sabato 24 ottobre , alle 18.00, con la sfida tra Rinascita Lagonegro e Conad Reggio Emilia, squadre che hanno esordito con una vittoria, agevole per i lucani e sofferta per i reggiani. Domenica il calendario propone gli altri sei match. Si comincia alle 16.00 su due campi alle estremità opposte dello stivale: forte dei 2 punti conquistati all’esordio, Domotek Reggio Calabria ospita una Consoli Sferc Brescia in cerca di riscatto, mentre Belluno Volley ha 1 solo punto e cerca la prima vittoria, ma riceve una rivale ostica come Union Napoli, che la settimana scorsa ha centrato un successo netto. In programma alle 18.00 gli altri quattro incontri. JV Gioia Del Colle e Abba Pineto si misurano in cerca del primo successo stagionale, Alva Inox Porto Viro è partita a razzo, ma riceve la visita di una Consar Ravenna decisa a cambiare marcia, come Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata e Sviluppo Sud Palmi dopo le rispettive sconfitte all’esordio. Grandi aspettative per qualità e agonismo sul derby marchigiano tra Yuasa Battery Grottazzolina ed Essence Hotels Fano, entrambe a 3 punti.

TUTTE LE SFIDE

Rinascita Lagonegro - Conad Reggio Emilia

Confronto n. 11 tra Rinascita Lagonegro e Conad Reggio Emilia, con i reggiani avanti 6-4 nei precedenti. L’umore è alto: i lucani hanno espugnato Brescia in tre set nel match d’esordio dando prova di solidità, gli ospiti hanno mostrato carattere e resilienza al tie-break con Belluno nel match più lungo di sempre in Serie A, durato 3 ore e 10 minuti. A distanza di pochi mesi Martins Arasomwan si ripresenta in Basilicata da avversario. Francesco Cottarelli è a 4 muri dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: 10 (4 successi Rinascita Lagonegro, 6 successi Conad Reggio Emilia)

EX: Martins Arasomwan a Lagonegro nel 2025/26

Waldo Kantor ( Allenatore Rinascita Lagonegro)- « Durante questa settimana abbiamo lavorato bene e la squadra è in forma. Ci siamo allenati con la consapevolezza di voler fare una grande partita. Ma sarà difficilissima, contro una squadra che gioca davvero molto bene. Reggio Emilia ha una caratteristica per noi evidente: ha scelto di affrontare la Serie A2 mantenendo gran parte del gruppo che ha conquistato la promozione, esattamente come abbiamo fatto noi la scorsa stagione. Questo significa portarsi dietro una mentalità vincente, e contro Belluno si è visto. È una squadra convinta, aggressiva, con due schiacciatori molto forti, un opposto esperto, un buon palleggiatore e centrali di qualità. Ai ragazzi ho chiesto di di giocare con carattere, determinazione, qualità e intelligenza. Dovremo dare tutto, solo così saremo capaci di offrire una grande prestazione. Mi aspetto il grande pubblico, quello che da anni ci aiuta a dare quel qualcosa in più in campo ».

Martins Arasomwan (Conad Reggio Emilia)- « Non vedo l'ora di tornare a Lagonegro e affrontare questa partita insieme ai miei compagni. Sarà sicuramente emozionante ritrovare la mia ex squadra, ma sappiamo che ci aspetta una sfida molto impegnativa. Troveremo un palazzetto pieno e un ambiente particolarmente caldo, che conosco bene avendoci giocato nella passata stagione. Lagonegro è una squadra compatta, che ha già dimostrato il proprio valore conquistando una bella vittoria contro Brescia. Dovremo essere pronti a lottare su ogni pallone, portando in campo tutto il lavoro svolto durante la settimana. Sarà fondamentale prestare attenzione a ogni fondamentale e dare il massimo per cercare di mettere in difficoltà i nostri avversari ».

Domotek Reggio Calabria - Consoli Sferc Brescia

Domotek Reggio Calabria e Consoli Sferc Brescia si sfidano per la prima volta. La formazione di casa arriva alla sfida dopo aver conquistato 2 punti a Pineto, mentre gli ospiti, che avevano aperto la stagione con il trionfo in Del Monte® Supercoppa Serie A2, ora vogliono smaltire le scorie per la falsa partenza in campionato contro Lagonegro davanti ai propri tifosi. L’unico ex del match, Riccardo Iervolino, accoglie la squadra in cui ha militato nel biennio 2018/20. Lo schiacciatore Enrico Lazzaretto è a 30 punti dai 500 nelle competizioni di Serie A2 e mira al traguardo dei 1.000 punti in maglia Domotek.

Domenico Laganà (Domotek Reggio Calabria)- « Penso che il premio Kilgour, per il miglior pubblico, indetto da Legavolley sia uno dei più prestigiosi, e insieme a tutti gli altri è forse il più bello, perché è stato poi il pubblico che ci ha aiutato a raggiungere tutto quello che abbiamo raggiunto. Non ci dobbiamo cullare di questo; anzi, pensiamo che verranno qui proprio col dente avvelenato per riscattare questa sconfitta. Come abbiamo visto nella prima giornata, si può vincere e si può perdere con tutti ».

Julius Firkal (Consoli Sferc Brescia)- « Mi sono sentito subito accolto e ben inserito in questa squadra e credo che questo abbia facilitato il mio ritorno in campo, nonostante il poco tempo avuto a disposizione per allenarmi con i compagni. Sono davvero felice di essere tornato a giocare. Dopo la vittoria della Supercoppa sapevamo che non sarebbe stato semplice ripetere immediatamente lo stesso livello di gioco. Mi aspettavo forse un po’ meno concentrazione rispetto alla finale, ma certamente non una sconfitta per 3-0. Siamo delusi per il risultato contro Lagonegro, ma sono convinto che sapremo reagire e migliorare. In questo campionato non mi aspetto partite facili: ogni settimana ci sarà da lottare e anche la trasferta di Reggio Calabria sarà una sfida impegnativa. Dovremo restare concentrati, esprimere il nostro gioco e limitare il più possibile gli errori. Sono fiducioso che potremo conquistare punti e, perché no, anche la vittoria ».

Belluno Volley - Union Napoli

Prima sfida tra Belluno Volley e Union Napoli. Il team di casa viene dalla maratona da record persa al tie-break a Reggio Emilia per una questione di dettagli, mentre la squadra partenopea ha incantato all’esordio sul taraflex del PalaVesuvio mettendo sotto in tre set una squadra insidiosa come Macerata. L’unico ex del match non è un giocatore, ma il 3° allenatore di casa, Stefano Beltrame. Da una parte Francesco Corrado cerca il 100° ace in Regular Season, dall’altra Andrea Mattei è a 5 muri dai 500 in Regular Season, Francesco Barretta è a 9 punti dai 500 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: - Allenatori: Stefano Beltrame a Napoli Virtus nel 2023/24, 2023/24, 2024/25

Andrea Zanotti (Belluno Volley): « Ci attende un impegno tosto, Napoli ha allestito un roster che può ambire alla promozione. O comunque a disputare un campionato di altissimo livello. Stiamo preparando la sfida nel dettaglio, anche a livello tattico. E sono certo che il pubblico ci darà una mano, mentre noi, lo posso assicurare, ce la metteremo tutta. Lotteremo su ogni pallone, poi alla fine vedremo chi riuscirà a spuntarla. La recente trasferta di Reggio Emilia? Negativa per il risultato, ma positiva in termini di carattere. Siamo rimasti sempre attaccati alla partita, anche quando, nel tie-break, ci siamo ritrovati sotto di tre lunghezze. Tuttavia, qualcosina è mancato. Nel complesso, sono molto contento di essere a Belluno. La società è strutturata e organizzata nel migliore dei modi: ho capito fin da subito che c’è un progetto serio e a lungo termine, con spazi, strutture e strumenti sempre a disposizione di noi atleti. In più, la città mi piace. E l’interesse per la pallavolo si percepisce ovunque ».

JV Gioia Del Colle - Abba Pineto

Faccia a faccia inedito tra JV Gioia Del Colle e Abba Pineto. Il collettivo pugliese è reduce dalla sconfitta sul difficile campo di Fano in quattro set e ha tutte le intenzioni di rifarsi con la spinta di un pubblico che è stato vicino al Club anche in preseason. La formazione abruzzese deve gettarsi alle spalle l’amarezza per la Finale della Del Monte® Supercoppa Serie A2 persa a Roseto contro Brescia e per il tie-break sfortunato in casa contro Reggio Calabria. L’unico ex della gara è il centrale Sandi Persoglia. Da una parte Giulio Sabbi è a 9 punti dai 3.000 in Regular Season, ma anche a 15 punti dai 4.500 in carriera e al 400° muro in carriera. Dall’altra Paolo Di Silvestre è a 15 attacchi vincenti dai 2.000 in Regular Season, Riccardo Copelli è a un ace dai 100 in Regular Season.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Sandi Persoglia a Pineto nel 2021/22

Riccardo Capelli (JV Gioia Del Colle)- « Da Fano siamo tornati con un po' di rammarico per il risultato, ma anche con la consapevolezza di aver mostrato un atteggiamento positivo e diversi spunti incoraggianti sui quali continuare a lavorare. Domenica arriva Pineto, una squadra che, come noi, è alla ricerca della prima vittoria in regular season. Ci aspetta una battaglia durissima, ma giochiamo in casa e vogliamo fare leva sul lavoro svolto durante questa settimana. Per noi giocatori scendere in campo al Pala Capurso deve essere motivo di orgoglio e una spinta in più. Poter contare sul sostegno della Gradinata 3M e di tutti i tifosi presenti è un vantaggio importante, che dovremo trasformare in energia e determinazione per conquistare i primi punti davanti al nostro pubblico ».

Alva Inox Porto Viro - Consar Ravenna

L’ago della bilancia è pronto a oscillare tra Alva Inox Porto Viro e Consar Ravenna, squadre che si sono affrontate in 8 occasioni raccogliendo 4 successi a testa. In equilibrio anche gli ex: da una parte militano Lorenzo Grottoli e il tecnico Matteo Bologna, dall’altra Alex Erati (300ª gara in carriera) e Marco Pierotti. Il team di casa ha iniziato la Regular Season con il bottino pieno in tre set al PalaSurace di Palmi, mentre la squadra romagnola ha vissuto un debutto da dimenticare cedendo 3-0 tra le mura amiche contro Grottazzolina. Da una parte Nicola Tiozzo è a 8 attacchi vincenti dai 3.000 in A2 e gliene mancano 13 per i 2.500 in Regular Season, mentre Diego Cantagalli è a 11 attacchi vincenti dai 2.000. Tra gli ospiti Hristiyan Dimitrov è a 14 attacchi vincenti dai 1.500 in carriera e mira ai 500 punti con Ravenna.

PRECEDENTI: 8 (4 successi Alva Inox Porto Viro, 4 successi Consar Ravenna)

EX: Lorenzo Grottoli a Ravenna nel 2020/21, 2023/24, 2024/25; Alex Erati a Porto Viro nel 2022/23, 2025/26; Marco Pierotti a Porto Viro nel 2022/23 - Allenatori: Matteo Bologna a Ravenna nel 2020/21, 2022/23

Lorenzo Grottoli (Alva Inox Porto Viro)- « È una partita che sento particolarmente, Ravenna è la squadra della mia città, dove ho trascorso tanti anni, dalle giovanili fino alla Serie A. Ho un legame speciale con i tifosi, lo staff, la società e i vecchi compagni che ritroverò in campo. Giocare a Ravenna mi ha reso la persona e l’atleta che sono oggi e queste emozioni possono darmi ancora più motivazioni. Vincere a Palmi è stato come prendere una boccata d’ossigeno: iniziavamo a sentire il peso di non aver ancora conquistato una vittoria nelle amichevoli. La spinta psicologica è l’aspetto più importante che dobbiamo portarci dietro dalla Calabria. Ravenna è una delle squadre che possono puntare al salto di categoria, con giocatori tra i migliori del campionato in ogni ruolo. Per noi sarà importante battere bene, metterli in difficoltà in side-out e lavorare sulla fase break, nella quale possiamo fare ancora meglio rispetto a Palmi ».

Alex Erati (Consar Ravenna)- « Siamo delusi per l'esito della prima partita. Pur sapendo il valore di Grottazzolina e la sua capacità di fare male al servizio abbiamo commesso qualche ingenuità ed errore e ci è mancato un po' di cinismo, ma la prestazione nel complesso è stata buona. È chiaro che domenica a Porto Viro servirà qualcosa di più e di meglio per fare risultato, perchè incontreremo un avversario tosto, con giocatorri esperti e che metterà in campo tutto l'entusiasmo raccolto con la vittoria a Palmi. Torno sempre volentieri a Porto Viro: è una bella realtà, che sa fare bene la pallavolo, c'è una struttura valida e tutto quello che serve per lavorare al meglio. Ma durante la gara dovrò solo pensare a Ravenna e a come aiutarla a portare a casa i primi punti della nostra stagione ».

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata - Sviluppo Sud Palmi

La prima sfida in Serie A tra Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata e Sviluppo Sud Palmi è una gara da affrontare con attenzione per le due squadre dopo i passi falsi all’esordio. Nel primo turno, infatti, la formazione marchigiana ha perso con il massimo scarto sul campo di Napoli, mentre il team calabrese è scivolato davanti al pubblico amico contro Porto Viro in tre set. Possibili record personali all’orizzonte: tra i padroni di casa Marco Novello è a 22 punti dai 1.500 in Regular Season, mentre Luigi Randazzo cerca il muro n. 200 in carriera, tra gli ospiti Raul Parolari insegue il suo 500° punto in carriera. La Sviluppo Sud ha puntato sullo schiacciatore lettone Toms Emils Liepa, 200 cm di altezza e già a referto all’esordio, per sopperire all’infortunio di Luka Basic.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Leonardo Gabriel Sandu (Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)- « Veniamo certamente da una sconfitta fuori casa contro una delle big di questo campionato, ma, nonostante il risultato, si è vista da parte nostra determinazione e un buon livello di gioco, per questo sono contento. La differenza l’ha fatta il servizio e la ricezione, i numeri ce lo dimostrano. Questa domenica arriva Palmi, l’obiettivo è tenere un livello costante e aggressivo in allenamento in modo da arrivare alla partita il più preparati possibile ».

Yuasa Battery Grottazzolina - Essence Hotels Fano

A chiudere il programma è il derby delle Marche n. 15 tra Yuasa Battery Grottazzolina ed Essence Hotels Fano, due squadre che non si nascondono, ma hanno lavorato nel corso dell’estate per essere protagoniste nella categoria. Le vittorie all’esordio hanno confermato il potenziale dei due roster: Yuasa ha firmato un exploit in tre set a Ravenna, Essence Hotels ha piegato in casa Gioia Del Colle per 3-1. Una vittoria nel faccia a faccia regionale darebbe uno slancio emotivo importante. Nei precedenti Grottazzolina è avanti 10-4 in termini di vittorie, mentre è in parità il computo degli ex: da una parte Nicola Mazzon, dall’altra Claudio Cattaneo (5 muri vincenti ai 100 in Serie A2). Nel team di casa Michele Fedrizzi è a 8 punti dai 3.500 in carriera.

PRECEDENTI: 14 (10 successi Yuasa Battery Grottazzolina, 4 successi Essence Hotels Fano)

EX: Nicola Mazzon a Fano nel 2023/24; Claudio Cattaneo a Grottazzolina nel 2023/24

Nicola Mazzon (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Ho un bel ricordo della mia stagione a Fano, specialmente per il calore e la passione del pubblico al palazzetto e sono contento di aver condiviso quella stagione con un bellissimo gruppo che ha portato Fano in A2. Domenica giochiamo il primo derby della stagione e ci attende una gara sicuramente difficile ma anche molto stimolante contro una squadra costruita per stare nei primi posti della classifica. Dovremmo essere bravi a restare sempre attaccati alla partita e a sopportare i momenti in cui ci metteranno in difficoltà. Ci stiamo allenando bene durante la settimana e arriveremo sicuramente pronti alla partita, consapevoli delle nostre capacità per portare a casa il miglior risultato possibile. Non vedo l'ora di giocare questa prima partita in casa e sentire il tifo degli Skapigliati e di tutto il pubblico che sarà presente al palazzetto ».

Stefano Trillini (Essence Hotels Fano)- « Essere partiti con il piede giusto per noi è stato fondamentale, per di più davanti al nostro pubblico. Bravi a reagire dopo il secondo set, non ci siamo disuniti e abbiamo giocato la pallavolo che sappiamo. La prima trasferta della stagione mette Fano di fronte ad un avversario di livello. Li abbiamo già affrontati nel precampionato, conosciamo il valore della società e la qualità del roster, siamo consapevoli delle difficoltà che affronteremo. Il nostro atteggiamento sarà fondamentale, dovremo imporre il nostro gioco a partire dalla battuta ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 2ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 24 ottobre 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Conad Reggio Emilia Arbitri: Vecchione Rosario, Lanza Claudia

Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Domotek Reggio Calabria – Consoli Sferc Brescia Arbitri: Chiriatti Stefano, Pazzaglini Marco

Domenica 25 ottobre 2026, ore 16.00

Belluno Volley – Union Napoli Arbitri: Pernpruner Marco, Sumeraro Fabio: De Rosa Massimo

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

JV Gioia Del Colle – Abba Pineto Arbitri: Autuori Enrico, Manzoni Barbara

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Alva Inox Porto Viro – Consar Ravenna Arbitri: Angelucci Claudia, Cruccolini Beatrice

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata – Sviluppo Sud Palmi Arbitri: Stellato Giuseppina, Gasparro Mariano

Domenica 25 ottobre 2026, ore 18.00

Yuasa Battery Grottazzolina – Essence Hotels Fano Arbitri: Gaetano Antonio, Adamo Giorgia

LA CLASSIFICA

Alva Inox Porto Viro 3, Union Napoli 3, Rinascita Lagonegro 3, Yuasa Battery Grottazzolina 3, Essence Hotels Fano 3, Domotek Reggio Calabria 2, Conad Reggio Emilia 2, Belluno Volley 1, Abba Pineto 1, JV Gioia Del Colle 0, Consar Ravenna 0, Consoli Sferc Brescia 0, Gruppo Fisiomed Macerata 0, Sviluppo Sud Palmi 0.