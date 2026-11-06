La 4a giornata parte domani con Belluno-Fano

In programma sette gare distribuite tra sabato 7 e domenica 8 novembre, tutte trasmesse in diretta streaming su DAZN. In vetta a punteggio pieno aprono la classifica Lagonegro e Grottazzolina con 9 punti, mentre alle spalle della coppia di testa incombe Napoli a quota 7 sigilli grazie alla posta piena incamerata nell’ultimo match del 3° turno. Seguono a 6 punti Fano e Porto Viro. In coda e a caccia del primo sorriso stagionale Brescia e Palmi, squadre ancora ferme a 1 punto.

Prima battuta sabato alle 18.00 per Belluno Volley – Essence Hotels Fano, mentre domenica si comincia a schiacciare alle 16.00 con Consoli Sferc Brescia – Sviluppo Sud Palmi e si chiude alle 18.00 con cinque partite in contemporanea. Due sfide spiccano su tutte: Yuasa Battery Grottazzolina fa visita ad Alva Inox Porto Viro, mentre Rinascita Lagonegro riceve Union Napoli. Alla stessa ora i riflettori sono accesi anche sul derby regionale tra Conad Reggio Emilia e Consar Ravenna. Di sicuro interesse anche le altre due sfide in simultanea: Domotek Reggio Calabria – JV Gioia Del Colle e Abba Pineto – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata.

TUTTE LE SFIDE

Belluno Volley - Essence Hotels Fano

Ad aprire le danze sono Belluno Volley ed Essence Hotels Fano con l’ottavo confronto diretto. Il bilancio al momento è favorevole ai marchigiani, che hanno vinto 4 dei 7 precedenti. Si tratta di due collettivi in cerca di continuità, come testimonia la classifica che vede il team adriatico a 6 punti e quello veneto a quota 3. Nicola Iannelli e coach Vincenzo Mastrangelo tornano a Belluno da avversari, mentre il pubblico di casa attende l’esordio in campionato di Kristian Gamba, tesserato dopo la chiusura del mercato estivo e ora a disposizione dei Rinoceronti, è a 15 attacchi vincenti dai 3.000 in carriera e a 4 ace dai 400 in carriera. Tra gli ospiti, invece, Claudio Cattaneo è a 3 muri vincenti dai 100 in Serie A2.

PRECEDENTI: 7 (3 successi Belluno Volley, 4 successi Essence Hotels Fano)

EX: Nicola Iannelli a Fano nel 2025/26 - Allenatori: Vincenzo Mastrangelo a Fano nel 2023/24, 2024/25, 2025/26

Calogero Tulone (Belluno Volley)- « Sappiamo che questo è un campionato di alto livello e che tutte le partite devono essere affrontate con la giusta mentalità, oltre che con positività. Le sconfitte di Reggio Emilia e Gioia del Colle fanno male, inutile girarci attorno. Ma vogliamo riprendere il cammino. Fano? Sta andando forte. Non a caso, ha perso solo contro Grottazzolina, altra compagine attrezzatissima e ancora a punteggio pieno. Rispetto alla scorsa stagione, i marchigiani si sono ulteriormente rafforzati con giocatori di elevato spessore tecnico. Ci attende una gara difficile, ma da affrontare a viso aperto, senza pensare a ciò che abbiamo sbagliato nelle partite precedenti ».

Claudio Cattaneo (Essence Hotels Fano)- « Certamente soddisfatti delle due partite giocate in casa, abbiamo imposto il nostro gioco e siamo stati sostenuti da un grande pubblico. Anche Belluno sarà trascinata da un grande tifo, nel proprio organico vanta poi battitori di prim’ordine come Allik. Rientrerà anche Gamba, un’arma in più da temere. Noi però dobbiamo pensare al nostro gioco e confermare le belle cose viste in casa ».

Consoli Sferc Brescia - Sviluppo Sud Palmi

Sfida inedita tra Consoli Sferc Brescia e Sviluppo Sud Palmi, squadre che hanno iniziato la Regular Season con il freno a mano tirato. Entrambe hanno racimolato un punto in tre partite e cercano la prima vittoria in campionato. I Tucani, che agli albori della stagione hanno conquistato la Del Monte® Supercoppa Serie A2 in Abruzzo, devono smaltire le scorie dello stop in Campania nel posticipo di martedì e cercano riscatto davanti ai tifosi, mentre gli ospiti sono chiamati a un exploit. Da una parte Nicolò Ciccolella cerca la 100ª presenza nelle Regular Season e Manuele Lucconi è a 2 ace dai 100 in Serie A2, dall’altra Raul Parolari è alla 100ª gara in carriera.

PRECEDENTI: Nessuno

EX: Nessuno

Andrea Franzoni (Consoli Sferc Brescia)- « A Napoli abbiamo giocato bene a tratti e siamo stati avanti in tutti i set, ma purtroppo continuiamo a pagare alcuni black-out che permettono agli avversari di prendere break importanti, compromettendo il risultato. C’è rammarico perché avremmo potuto raccogliere punti preziosi per la classifica. La squadra però è viva, lavora con grande intensità durante la settimana e ha dimostrato di potersela giocare con tutti. Dobbiamo ridurre gli errori e trovare maggiore continuità, perché manca davvero poco per trasformare le buone prestazioni in vittorie. Domenica contro Palmi sarà una sfida fondamentale: affrontiamo una formazione che ha i nostri stessi punti e che, come noi, cerca riscatto. Finalmente torniamo al San Filippo e vogliamo conquistare una vittoria importante davanti al nostro pubblico. Ai tifosi chiedo di esserci e di sostenerci con tutta la loro energia: vi aspettiamo domenica alle 16, abbiamo bisogno di voi! ».

Domotek Reggio Calabria - JV Gioia Del Colle

Perfetta parità nei precedenti tra Domotek Reggio Calabria e JV Gioia Del Colle, con due vittorie a testa. Si tratta di un confronto serrato anche in classifica: i padroni di casa hanno messo in cassaforte 4 punti, la compagine pugliese ne ha raccolti 3 con il successo interno per 3-1 di domenica scorsa contro Belluno. Umore opposto nel gruppo calabrese, che a Grottazzolina ha perso il primo e il quarto set al fotofinish cedendo 3-1 e tornando dalle Marche senza punti. Record in vista su ambo i fronti: da una parte Luca Presta è a 5 muri dai 500 in Serie A2, mentre Marco Bragatto è a 3 muri dai 100, dall’altra Felice Sette è a 15 punti dai 2.000 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Domotek Reggio Calabria, 2 successi JV Gioia Del Colle)

EX: Nessuno

Riccardo Iervolino (Domotek Reggio Calabria)- « Abbiamo giocato una sola partita qua in casa, ma è stato un bellissimo esordio quello vissuto e vinto contro Brescia: ribaltare il match davanti al nostro pubblico è stata davvero una marcia in più. Non vedo l'ora di scendere in campo domenica contro Gioia del Colle. Ero fiducioso dopo aver visto il gruppo e dopo aver visto come ci alleniamo ogni giorno e quello che è il nostro valore. Gioia del Colle ha giocato due ottime partite nelle ultime due giornate, vincendo anche l'ultima in casa con Belluno. Arriva una squadra piena di valore, con giocatori molto importanti. Siamo al lavoro seguendo i dettami di coach Polimeni e siamo super concentrati per giocarci le nostre carte in casa, davanti al nostro pubblico ».

Salvatore Cannilla (JV Gioia Del Colle)- « L’umore è alto e arriviamo a questa partita con sensazioni positive, sia per il lavoro che stiamo svolgendo quotidianamente sia per quanto abbiamo dimostrato in questo avvio di campionato. Affronteremo una squadra preparata, che nelle prime uscite stagionali ha dimostrato di non mollare mai. Ci aspetta sicuramente una grande battaglia. Ripartiamo dall’ultima partita contro Belluno, con l’obiettivo di migliorare ciò che non ha funzionato e, soprattutto, di scendere in campo con la consapevolezza delle nostre qualità e di quello che sappiamo fare bene. L’esordio in Serie A2 è stato bellissimo, soprattutto perché ho avuto la possibilità di viverlo in casa, davanti al nostro pubblico. È arrivata anche la prima vittoria e, quindi, non potevo desiderare un debutto migliore ».

Conad Reggio Emilia - Consar Ravenna

Derby regionale numero 14 tra Conad Reggio Emilia e Consar Ravenna, con i romagnoli in vantaggio per 9 successi a 4. In palio punti d’oro, dato che i padroni di casa sono saliti a quota 4 in classifica con il tie-break corsaro al PalaSurace di Palmi, mentre i romagnoli sono rimasti a 3 perdendo 3-1 con la capolista Lagonegro. Sono tre gli ex nei roster: da una parte Martin Arasomwan, dall’altra Roberto Cominetti (12 punti ai 3.500 in Serie A2) e Riccardo Goi. Sfida significativa per Alessandro Zecca (100ª nelle Regular Season), Riccardo Mazzon (300ª presenza in carriera) e Riccardo Mian (200ª presenza in carriera). Tra gli ospiti Martin Berger è a 10 punti dai 500 in Serie A2.

PRECEDENTI: 13 (4 successi Conad Reggio Emilia, 9 successi Consar Ravenna)

EX: Martins Arasomwan a Ravenna nel 2020/21, 2022/23, 2023/24; Roberto Cominetti a Reggio Emilia nel 2021/22; Riccardo Goi a Reggio Emilia nel 2010/11, 2011/12, 2012/13

Filippo Santambrogio (Conad Reggio Emilia)- « Contro Palmi siamo stati praticamente perfetti per due set, poi nel terzo e nel quarto abbiamo subito un calo, soprattutto dal punto di vista caratteriale e del lavoro di squadra. Abbiamo affrontato una trasferta travagliata fin dal venerdì, ma siamo stati bravi a riprendere in mano la partita, dimostrando la forza del nostro gruppo e quello che possiamo fare. In settimana lavoriamo sugli aspetti che non hanno funzionato, sia a livello tecnico che caratteriale. Contro Ravenna sarà fondamentale la ricezione, perché il nostro gioco si basa sulla possibilità di mettere tutti gli attaccanti nelle migliori condizioni. Abbiamo giocatori di ottimo livello e vogliamo sfruttare anche il fattore casa. Sappiamo che giocare al PalaBigi non è facile per gli avversari e invitiamo tutti i tifosi a sostenerci domenica ».

Martin Berger (Consar Ravenna)- « Siamo reduci da una sconfitta contro Lagonegro dopo una partita che si è rivelata molto più difficile di quello che già ci attendevamo. Abbiamo grande voglia di riscatto e di mettere fine a questo avvio di campionato un po' complesso. Stiamo cercando di trovare il ritmo giusto e la continuità di risultati necessaria per risalire la classifica, a iniziare dal match di Reggio Emilia, dove troveremo una squadra che ha grande entusiasmo e in fiducia sia per i 4 punti fin qui conquistati sia per la vittoria che si è andata a prendere a Palmi. La Conad è una neopromossa ma ha un organico completo, con giocatori forti e dotati di grande esperienza, in grado interpretare al meglio le varie fasi di una partita. Servirà una prestazione di alto livello da parte nostra per portare a casa un risultato positivo ».

Alva Inox Porto Viro - Yuasa Battery Grottazzolina

Big match in Veneto tra Alva Inox Porto Viro e Yuasa Battery Grottazzolina, protagoniste di quattro precedenti terminati in perfetta parità (2-2). Reduci dal blitz a Macerata in quattro set, i padroni di casa hanno 6 punti e con una vittoria piena aggancerebbero la coppia di testa. I marchigiani sono a punteggio pieno come Lagonegro grazie al 3-1 su Reggio Calabria. Sono tre gli ex con trascorsi a Porto Viro: Nicola Mazzon, Davide Luigi Russo e Matteo Zamagni. Quest’ultimo è rientrato da un infortunio all’inizio del torneo contribuendo a dare ancor più qualità al reparto centrali. Da una parte Nicola Tiozzo è a 19 punti dai 3.500 in Serie A2 e Jan Klobucar cerca il 400° punto nelle Regular Season, dall’altra Oreste Cavuto è a 25 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Alva Inox Porto Viro, 2 successi Yuasa Battery Grottazzolina)

EX: Nicola Mazzon a Porto Viro nel 2025/26; Davide Luigi Russo a Porto Viro nel 2022/23; Matteo Zamagni a Porto Viro nel 2023/24

Lorenzo Sperotto (Alva Inox Porto Viro)- « A Macerata abbiamo disputato una grande partita, con una percentuale d’attacco molto alta, frutto anche di un’ottima ricezione che mi ha permesso di distribuire il gioco nelle migliori condizioni. L’intesa tra palleggiatore e attaccanti è cresciuta molto, ma abbiamo ancora margini di miglioramento. Il momento è positivo, anche se dobbiamo mantenere i piedi per terra: possiamo essere più incisivi in battuta e trovare maggiore continuità durante la gara. Grottazzolina è una delle squadre più forti del campionato, con battitori in salto spin molto efficaci e giocatori di grande esperienza. Per metterla in difficoltà servirà qualcosa di straordinario, sul piano tecnico e mentale: dovremo osare di più e aggredire ogni pallone. Dopo due vittorie in trasferta vogliamo conquistare i primi punti in casa, anche grazie alla spinta dei nostri tifosi ».

Davide Luigi Russo (Yuasa Battery Grottazzolina)- « Non sarà una partita da affrontare con leggerezza, e come ben so quel palazzetto è una piccola "bolgia" e non è semplice giocarci da avversario. Sono reduci da una bella vittoria in trasferta dunque sono su un'onda positiva, hanno una bella squadra sfruttando l'asse diagonale Sperotto-Cantagalli che funzionava molto bene nella passata stagione a Lagonegro e continua a funzionare molto bene. Detto questo, se noi entriamo in campo determinati e consapevoli dei nostri strumenti e delle nostre potenzialità possiamo fare bene e provare a portare a casa un buon risultato ».

Rinascita Lagonegro - Union Napoli

Equilibrio nei quattro precedenti di un incrocio delicato. Rinascita Lagonegro, capolista e imbattuta a braccetto con Grottazzolina, riceve la visita di Union Napoli, formazione che si è insediata al terzo posto solitario della graduatoria con 7 punti dopo il 3-1 interno di martedì. Quattro gli ex nei roster: da una parte Nicola Fortunato, dall’altra Paolo Bonola, Roberto Mastrangelo e Giacomo Raffaelli. Tra i padroni di casa Stefano Armenante è a 9 attacchi vincenti dai 500 in Serie A2, tra gli ospiti Marco Volpato è a 6 attacchi vincenti dai 2.000 in carriera, Andrea Mattei è a 3 muri dai 500 nelle Regular Season.

PRECEDENTI: 4 (2 successi Rinascita Lagonegro, 2 successi Union Napoli)

EX: Nicola Fortunato a Napoli Virtus nel 2022/23; Paolo Bonola a Lagonegro nel 2021/22, 2022/23; Roberto Mastrangelo a Lagonegro nel 2022/23, 2023/24; Giacomo Raffaelli a Lagonegro nel 2025/26

Stefano Armenante (Rinascita Lagonegro)- « Stiamo attraversando un buon momento, i risultati ci danno fiducia e confermano la qualità del lavoro che portiamo avanti ogni giorno in palestra. Sappiamo, però, che quanto fatto finora non ci garantisce nulla per le prossime partite. Domenica affronteremo un Napoli forte, con giocatori di valore e tutte le qualità per metterci in difficoltà. L'abbiamo già affrontato durante la preparazione e conosciamo bene il suo potenziale. Serviranno attenzione, pazienza e soprattutto la capacità di restare concentrati dall'inizio alla fine. Vogliamo dare continuità a questo avvio di campionato, senza farci condizionare dalla classifica o dall'entusiasmo. Dobbiamo continuare a ragionare una partita alla volta, con la stessa fame e la stessa voglia di migliorarci che ci hanno accompagnato fin qui ».

Abba Pineto - Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata

Separate da 1 punto in classifica, Abba Pineto e Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata si ritrovano sotto rete per la decima volta in Serie A. Al momento sono 6 i successi degli abruzzesi negli scontri diretti contro i 3 dei marchigiani. La squadra di casa è a metà classifica e cerca un successo per salire verso i piani alti; gli ospiti, allo stesso modo, vogliono la svolta. Nel 3° turno l’Abba è inciampata in tre set a Fano, mentre Macerata ha ceduto 3-1 sul proprio campo contro Porto Viro. Da una parte Riccardo Copelli è a 2 muri dai 400 in carriera, dall’altra Marco Novello è a 2 ace dai 200 in carriera.

PRECEDENTI: 9 (6 successi Abba Pineto, 3 successi Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)

EX: Lorenzo Calonico a Macerata nel 2019/20, 2020/21

Gianluca Loglisci (Abba Pineto)- « Tornando alla gara della settimana scorsa, conoscevamo dall’inizio le qualità di Fano, soprattutto dovendoli affrontare in casa loro e in un palasport molto caldo. Diciamo che abbiamo cercato di approcciare la partita con coraggio e cercando di puntare sui nostri punti forti. Purtroppo in questo momento ci mancano un po' di costanza, di continuità, soprattutto in attacco. Però siamo già al lavoro per cercare di concentrarci e prepararci il meglio possibile per Macerata. È una partita sicuramente tostissima: la Serie A2 è ormai un campionato che non ti regala nulla, c'è sempre da lottare. Squadre deboli non ce ne sono. Noi ci appelleremo al fattore casa e sulla conoscenza che abbiamo di Macerata, acquisita tramite le amichevoli pre stagionali. Noi ovviamente cercheremo di alzare un po' quelli che sono i nostri numeri su tutti i fondamentali e soprattutto cercheremo di avere il più possibile un approccio aggressivo già dall'inizio ».

Alessandro Becchio (Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata)- « Sarà una partita complicata contro Pineto, una squadra affiatata con dei giocatori che conoscono bene questo campionato. In casa poi godono di un tifo invidiabile, quindi sarà importante mettercela tutta per portarla a casa. Io mi sento bene, nel gruppo si respira una buona aria ed è fondamentale poi per fare risultati positivi. Il nostro obiettivo è partire subito bene! ».

PROGRAMMA E ARBITRI DELLA 4ª GIORNATA DI ANDATA

Sabato 7 novembre 2026, ore 18.00

Belluno Volley – Essence Hotels Fano Arbitri: Mazzarà Antonio, Marconi Michele

Domenica 8 novembre 2026, ore 16.00

Consoli Sferc Brescia – Sviluppo Sud Palmi Arbitri: Merli Maurizio, Erman Filippo

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Domotek Reggio Calabria – JV Gioia Del Colle Arbitri: Nava Stefano, De Nard Andrea

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Conad Reggio Emilia – Consar Ravenna Arbitri: Grossi Dario, Adamo Giorgia

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Alva Inox Porto Viro – Yuasa Battery Grottazzolina Arbitri: Lambertini Alessio, Kronaj David

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Rinascita Lagonegro – Union Napoli Arbitri: Gasparro Mariano, Di Bari Pierpaolo

Domenica 8 novembre 2026, ore 18.00

Abba Pineto – Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata Arbitri: Sumeraro Fabio, Gaetano Antonio

LA CLASSIFICA

Rinascita Lagonegro 9, Yuasa Battery Grottazzolina 9, Union Napoli 7, Essence Hotels Fano 6, Alva Inox Porto Viro 6, Domotek Reggio Calabria 4, Conad Reggio Emilia 4, Abba Pineto 4, Belluno Volley 3, JV Gioia Del Colle 3, Consar Ravenna 3, Gruppo Fisiomed Alema Energy Macerata 3, Consoli Sferc Brescia 1, Sviluppo Sud Palmi 1.