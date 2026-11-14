Nella fortezza del PalaVesuvio cade anche Reggio Emilia

NAPOLI- Il PalaVesuvio resta inviolato. La Union Napoli vince 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) contro una Conad Reggio Emilia che ha dato filo da torcere a capitan Cavanna e compagni prima di arrendersi ai vantaggi nel quarto parziale. I partenopei conquistano tre punti di fondamentale importanza perché non era assolutamente scontato vincere contro una squadra, quella di coach Zagni, che aveva vinto 3 delle 4 partite fin qui disputare. Prestazione importante e di carattere: così si va lontano. Sabato prossimo si va in Calabria: appuntamento alle 16 contro Sviluppo Sud Palmi.