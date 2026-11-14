Nella fortezza del PalaVesuvio cade anche Reggio Emilia
NAPOLI- Il PalaVesuvio resta inviolato. La Union Napoli vince 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) contro una Conad Reggio Emilia che ha dato filo da torcere a capitan Cavanna e compagni prima di arrendersi ai vantaggi nel quarto parziale. I partenopei conquistano tre punti di fondamentale importanza perché non era assolutamente scontato vincere contro una squadra, quella di coach Zagni, che aveva vinto 3 delle 4 partite fin qui disputare. Prestazione importante e di carattere: così si va lontano. Sabato prossimo si va in Calabria: appuntamento alle 16 contro Sviluppo Sud Palmi.
Apre un muro di Rempel, poi il canadese trova anche l’ace e l’Union Napoli va +2 (7-5). L’ex di turno, Arasomwan, stoppa l’attacco partenopeo ed è pari a 7. Punto a punto fino al diagonale strettissimo dell’opposto della squadra di coach Graziosi (13-11), poi l’ace di un clamoroso Rempel permette di allungare (17-14). Zhelev con una botta dai 9 metri riporta sotto i suoi (19-18) ma la Conad Reggio Emilia non riesce mai ad impattare ed esce battuta 25-22 nel primo parziale.
Muro su Raffaelli e subito allungo della squadra di coach Zagni nel secondo set (9-13). Praticamente Napoli non rientra più, perché sempre Zhelev ferma l’attacco della Union e costringe l’allenatore della squadra di casa a chiamare time-out (9-14). Il secondo ‘stop’ arriva quando il tabellone dice 12-19. Due servizi vincenti di fila di Chevalier portano la contesa sul 15-23. E’ 1-1 (15-25).
Nel terzo parziale subito in campo Barretta che trova la parallela vincente che lancia l’allungo (6-3). L’ace di Mian e l’attacco out di Mattei dicono 9-8. Rempel passa nel muro dopo uno scambio lunghissimo (11-8) ma c’è il break di tre punti della Conad fino al nuovo pari a 11. Il muro di Volpato stampa il 16-13, time-out Reggio Emilia. Mattei al centro chiude un primo tempo stupendo (21-16) ma c’è un piccolo black out che permette agli ospiti di tornare -2 (22-20), time-out Graziosi. Cavanna a muro toglie le castagne dal fuoco, Barretta chiude i conti (25-21).
Ad inizio del quarto set coach Graziosi capisce subito che c’è qualcosa che non va come deve andare e si gioca subito i 2 time-out già sul 5-10 (dopo il muro di Arasomwan). Sempre l’ex centrale spara fuori sul 13-16 e regala speranze alla Union Napoli costringendo coach Zagni a fermare il gioco per 30 secondi. Invasione a rete di Reggio Emilia (17-19), poi monster block di Volpato (18-19). Il pareggio arriva a 21 e porta la firma di Rempel. Primo set point di Reggio (Mian, 23-24). Si va ai vantaggi. Vince Napoli 29-27, quando Mian spara out. E’ 3-1, tre punti fondamentali per la classifica.
IL TABELLINO-
UNION NAPOLI – CONAD REGGIO EMILIA 3-1 (25-22, 15-25, 25-21, 29-27) –
UNION NAPOLI: Cavanna 2, Cianciotta 14, Volpato 13, Rempel 25, Raffaelli 2, Mattei 5, Monda (L), Barretta 10, Luzzi (L), Mastrangelo 0. N.E. Agapitos, Bonola, Gavan, Paloscia. All. Graziosi.
CONAD REGGIO EMILIA: Santambrogio 1, Chevalier 9, Arasomwan 11, Mian 23, Zhelev 15, Sighinolfi 1, Zecca (L), Marini (L), Alberghini 4, Mazzon 8, Storchi 0. N.E. Bigozzi, Bertazzoni. All. Zagni.
ARBITRI: Kronaj, Merli.
Durata set: 31′, 27′, 31′, 41′; tot: 130′.
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