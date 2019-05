Ranghieri-Caminati pronti per il 4 stelle di Ostrava

OSTAVA (REPUBBLICA CECA)- Al via da domani la tappa del World Tour 4 stelle di Ostrava, in Repubblica Ceca, che si concluderà domenica 2 giugno. Nel torneo maschile sarà in gara la coppia italiana composta da Alex Ranghieri e Marco Caminati, che inizierà la competizione direttamente dal Main Draw. I due azzurri hanno appreso recentemenete la notizia della Wild Card ottenuta per i prossimi Campionati del Mondo in programma ad Amburgo dal 28 giugno al 7 luglio 2019 e cercheranno di sfruttare ogni occasione per arrivareci nelle migliori condizioni. Nell'ultima tappa del Word Tour di Aydin (2 stelle), inoltre, si sono resi protagonisti di un buon percorso fermandosi solo in finale e conquistando il secondo posto.