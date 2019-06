Parte da Latina l'ICS Beach Volley Tours Lazio 2019

ROMA- Passione, entusiasmo, divertimento e spettacolo. È la ricetta vincente dell’ICS Beach Volley Tour Lazio, il grande torneo di beach volley organizzato dal Comitato Regionale FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo, in programma da sabato 8 giugno a Latina, per proseguire poi sulle spiagge più belle spiagge del litorale alla quale si aggiunge, come promesso lo scorso anno dove per la prima volta il tour fece tappa sul lago, quella del fiume Tevere, nel cuore di Roma.

L’evento è stato presentato questa mattina nella sede dell’Istituto per il Credito Sportivo, in via Giambattista Vico, a Roma, alla presenza di Alessandro Bolis, responsabile marketing di ICS, del presidente FIPAV Lazio Andrea Burlandi, di Roberto Tavani per la Regione Lazio e Angelo Diario, presidente della commissione sport di Roma Capitale. La kermesse itinerante giunge alla 17a edizione, la quarta in sinergia con ICS che anche attraverso questi eventi tende sempre di più a valorizzare la propria mission di banca pubblica legata allo sviluppo dell’impiantistica sportiva. Le 280 coppie partecipanti scenderanno in campo a Latina (8-9 giugno, stabilimento Aeronautica Militare), Formia (22-23 giugno, “Lo Spiaggione”), Terracina (29-30 giugno, “Rive di Traiano”), Sperlonga(13-14 luglio, “Lido Alta Marea”), Ostia (27-28 luglio, “Pinetina Beach Village”) e Roma, con la chiusura in programma il 4 agosto al “Tiberis” di Ponte Marconi, lungo il Tevere, con “il gran galà del Beach Volley laziale”. Si sfideranno atleti e atlete provenienti da tutta Italia che raggiungeranno il Lazio per conquistare l’ambito titolo di campione regionale, ultimo step prima dei campionati tricolori che assegnano lo scudetto. La FIPAV Lazio, dopo il successo dello scorso anno, proporrà durante il tour incontri amichevoli e dimostrativi di Beach Sitting Volley, disciplina sportiva adatta a tutti nonché emblema dell’inclusione sociale in quanto consente ai diversamente abili di giocare insieme ai normodotati, stando seduti sulla sabbia.

« Il beach volley ha bisogno di strutture e ICS affianca con orgoglio gli amici della pallavolo laziale in questo grande progetto di valorizzazione dello sport e dei territori – ha affermato Bolis di ICS– questa disciplina olimpica è cresciuta molto negli ultimi anni e dopo Rio 2016 è letteralmente esplosa tra i giovani, attraendo sempre più appassionati. Noi siamo per il beach volley e crediamo fortemente in questo circuito regionale divenuto nel corso degli anni un appuntamento irrinunciabile”.

“L’ICS Beach Volley Tour Lazio è sempre di più una realtà sul nostro territorio – ha dichiarato Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – il circuito laziale, il più apprezzato in Italia, certifica ogni anno il successo di una disciplina in costante ascesa. Con orgoglio possiamo dire di avere al nostro fianco l’Istituto per il Credito Sportivo, fedele compagno di viaggio in un’avventura che ci auguriamo sappia regalarci ancora tante emozioni ».

Official partner dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019 è OMIA Laboratoires. L’evento è patrocinato dalla Regione Lazio. In ogni tappa si giocherà con il rivoluzionario pallone Molten di ultima generazione e tutte le 12 finali (6 maschili e 6 femminili) saranno trasmesse in live streaming sulla pagina Facebook “FIPAV Lazio”. Presenti alla conferenza stampa Pietro Colantonio, consigliere regionale FIPAV con delega al beach volley, il vice presidente FIPAV Lazio e referente per l’attività di sitting volley Fabio Camilli, Tonino Mancuso e Maura Catalani dell’ufficio scolastico regionale del MIUR, i promoter delle 6 tappe e le gemelle Eleonora e Michela Mansueti, beachers di grande successo.

« Non vediamo l’ora che inizi l’ICS – hanno ammesso con entusiasmo – siamo state campionesse nel 2017 e l’anno scorso abbiamo sfiorato il titolo. Ci riproveremo, a partire dalla prima tappa di Latina. Siamo pronti a vivere due mesi di grande passione e divertimento ».

L’ALBO D’ORO DELLE ULTIME 5 EDIZIONI DELL’ICS BEACH VOLLEY TOUR LAZIO-

2014

Maschile: Andrea Tomatis – Paolo Ingrosso

Femminile: Giulia Momoli – Lucia Bacchi

2015

Maschile: Andrea Zurini – Valerio Del Carpio

Femminile: Stefania Fusco – Debora De Angelis

2016

Maschile: Daniele Tailli – Andrea Ludovici

Femminile: Giorgia Gianandrea – Irina Veith

2017

Maschile: Andrea Lupo – Francesco Vanni

Femminile: Michela Mansueti – Eleonora Mansueti

2018

Maschile: Tommaso Canegallo – Matteo Casellato

Femminile: Michela Culiani – Jennifer Luca