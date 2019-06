ICS Beach Volley Tour Lazio: a Latina vincono Scampoli-Varrassi e Manni-Bonifazi

LATINA-Claudia Scampoli-Dalila Varrassi e Carlo Bonifazi-Fabrizio Manni sono le due coppie che hanno trionfato nella prima tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019, il torneo di beach volley organizzato dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo. Allo stabilimento Aeronautica Militare, località Foce Verde, è andata in scena una due giorni altamente spettacolare, a cui hanno partecipato i migliori beachers italiani. Come la coppia della nazionale Scampoli (campionessa d’Italia U21 in carica)-Varrassi (ha giocato nel Club Italia) che hanno concluso il loro percorso netto con un successo per 2-1 nel derby “tricolore” contro Chiara They e Reka Orsi Toth, coppia d’argento all’Europeo U20 nel 2017. Le 4 ragazze saranno tutte protagoniste con la maglia dell’Italia durante un’estate ricca di appuntamenti tra Mondiale Under 21, Europei Under 22 e campionati tricolori.

A quest’ultimi parteciperanno con l’obiettivo di vincere anche i romani Manni-Bonifazi (terzi agli assoluti nell’ultima edizione) che hanno riaperto il circuito regionale come l’avevano concluso nel 2018 a Ostia: con una vittoria di tappa. In finale sono state scintille con Andrea Lupo e Francesco Vanni, i campioni dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2017, di nuovo insieme per scrivere grandi pagine di questa disciplina sempre più partecipata ed emozionante. Dopo aver perso il primo set, Manni e Bonifazi hanno espresso il loro miglior gioco nel secondo e nel terzo parziale, ribaltando il risultato.

Sul terzo gradino del podio Langellotti-Stacchiotti nel femminile e i vice campioni d’Italia De Fabritiis-Michienzi nel maschile.

« Non potevamo iniziare meglio di così – ha dichiarato con entusiasmo Andrea Burlandi, presidente FIPAV Lazio – a Latina sono scesi in campo i più grandi big della nostra disciplina, ragazzi e ragazze che ambiscono a palcoscenici internazionali e che rappresenteranno l’Italia in tutto il mondo da qui ai prossimi mesi. Siamo felici perché l’ICS Beach Volley Tour Lazio si conferma il più prestigioso circuito regionale italiano. La qualità è sempre più alta e noi puntiamo ad alzare l’asticella tappa dopo tappa per offrire un prodotto sempre migliore ».

Nella tappa di Latina ha ricevuto il premio fair play OMIA Laboratoires Chiara They, giudicata dalla commissione come atleta più corretta nei due giorni di gara. OMIA, azienda leader nel settore delle creme solari e official partner della competizione, attraverso l’ICS Beach Volley Tour Lazio promuove una vita da spiaggia sana con la campagna “Sole Pulito”. L’evento gode del patrocinio della Regione Lazio e tonerà a infiammare le spiagge del litorale sabato 22 e domenica 23 giugno a Formia.

TABELLONE FEMMINILE-

Semifinali

They Chiara-Orsi Toth Reka-Ilic Vanessa-Pisani Giulia 2-0 (21-14, 21-6)

Scampoli Claudia-Varrassi Dalila-Langellotti Lodovica-Stacchiotti Milena 2-0 (21-11, 21-11)

Finale 1°-2°

Scampoli Claudia-Varrassi Dalila-They Chiara-Orsi Toth Reka 2-1 (21-16, 19-21, 15-12)

Finale 3°-4°

Langellotti Lodovica-Stacchiotti Milena-Ilic Vanessa-Pisani Giulia 2-0 (21-14, 21-17)

TABELLONE MASCHILE-

Semifinali

Canegallo Matteo-Casellato Tommaso-Lupo Andrea-Vanni Francesco 0-2 (13-21, 18-21)

Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo-De Fabritiis Giacomo-Michienzi Davide 2-0 (21-17, 21-18)

Finale 1°-2°

Manni Fabrizio-Bonifazi Carlo-Lupo Andrea-Vanni Francesco 2-1 (16-21, 21-12, 15-13)

Finale 3°-4°

De Fabritiis Giacomo-Michienzi Davide-Canegallo Matteo-Casellato Tommaso 2-0 (21-18, 25-23)