Europei U18: vanno avanti le coppie azzurre

BADEN (AUSTRIA)- Prosegue il percorso di entrambe le coppie italiane in gara nel Campionato Europeo Under 18 in corso di svolgimento a Baden. Dopo la notizia della qualificazione alla fase ad eliminazione diretta arrivata ieri per Ferrarini-Ducoli nel toneo femminile, anche Fusco-Hanni hanno centrato lo stesso risultato in quello maschile. Tutte e due le coppie inizieranno dal primo turno ad eliminazione diretta, avendo concluso la pool al secondo posto in classifica. Ferrarini-Ducoli, dopo i due successi di ieri, si sono fermate questa mattina contro le greche Antonakaki-Perdikaki 2-0 (21-19, 21-16) e domani affronteranno le portoghesi Beatriz-Ines (ore 9).

Per quanto rigurda Fusco-Hanni, invece, la vittoria nel primo match di giornata contro i rumeni Ciubotariu-Creta 2-0 (21-13, 21-12) è valsa il passaggio del turno, mentre la sconfitta al tie-break contro gli olandesi Versteegen-Ooijman 2-1 (18-21, 21-17, 15-13) ha decretato il secondo posto nella pool per la coppia tricolore.