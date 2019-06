La seconda tappa dell'ICS Tour Lazio fa tappa a Formia

FORMIA (LATINA)- La prima tappa dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019, vinta dalle coppie "azzurre" Manni-Bonifazi (maschile) e Scampoli-Varrassi (femminile), ha lasciato negli occhi di tutti i fan un grande spettacolo. Dopo una settimana di sosta si ritorna sulla sabbia, sempre nel litorale pontino, con l'appuntamento di Formia. Le gare sono in programma sabato 22 e domenica 23 giugno allo "Spiaggione" di Gianola (lungomare Città di Ferrara - loc. Santo Janni), dove negli ultimi giorni si sono tenuti i campionati italiani U19 e U21 maschili e femminili.

Il torneo organizzato dalla FIPAV Lazio in collaborazione con l'Istituto per il Credito Sportivo vedrà la partecipazione di Salvatore Rossini, il libero della Nazionale italiana di pallavolo. Il "Ministro della Difesa", appassionato di beach volley, farà coppia con Antonio De Paola in quella che ha sempre definito "la tappa di casa mia". Al via ci saranno 19 coppie nel maschile (teste di serie n.1 Riccardo Sambucci e Mirko Pontecorvo) e 15 nel femminile (Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti, terze all'esordio di Latina, hanno i favori del pronostico).

Il circuito è patrocinato dalla Regione Lazio che l'ha inserita nel programma di "Estate delle meraviglie", la grande kermesse che coinvolgerà, da giugno ad agosto, 150 comuni su tutto il territorio con gli eventi più belli, partecipati e significativi. Official partner dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2019 è Omia Laboratoires, azienda leader nel settore delle creme solari che attraverso lo sport promuove una vita da spiaggia sana con la campagna “Sole Sicuro”. Le finali 1-2 posto saranno visibili in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio.