Mondiali di Amburgo: sconfitte per Ranghieri-Caminati e Rossi-Carambula

AMBURGO (GERMANIA)- Conclusa la prima giornata di gare ad Amburgo dove è in corso la 15esima edizione dei Campionati del Mondo. Il bilancio per le coppie italiane è di una vittoria, conquistata da Marta Menegatti e Viktoria Orsi Toth e due sconfitte, rimediate da Rossi-Carambula e Ranghieri Caminati. I vice campioni olimpici Paolo Nicolai e Daniele Lupo, invece, esordiranno domani alle 19 contro Soares-Nguvo (Mozambico).

SCONFITTA ALL’ESORDIO PER RANGHIERI-CAMINATI-

E’ cominciata con una sconfitta per 2-0 (21-18, 21-15) contro gli austriaci Doppler-Horst la rassegna iridata di Alex Ranghieri e Marco Caminati. Il duo tricolore soprattutto nel primo set era riuscito a tenere testa ai propri avversari che nel complesso si sono dimostrati più costanti. Perso il primo set, i ragazzi allenati da Gianluca Casadei dopo una partenza molto contratta nel secondo parziale sono stati autori di una bella rimonta che però non è culminata nella vittoria del parziale che sarebbe valsa la parità e hanno finito per cedere con il punteggio di 21-15. Gli azzurri nel prossimo match affronteranno i russi Krasinikov-Stoyanovsky domani alle ore 16.

Classifica: Krasinikov-Stoyanovsky: 2 pt, Doppler-Horst 2pt, Ranghieri-Caminati 1 pt, Gottsu-Ageba 1 pt.

ROSSI-CARAMBULA KO NEL PRIMO MATCH-

E’ cominciato con una sconfitta per 1-2 (21-19, 14-21, 16-18) contro la coppia del Qatar Cherif-Ahmed, il percorso di Enrico Rossi e Adrian Carambula nei Campionati Mondiali di Amburgo. I due beacher tricolori avevano approcciato bene la gara, ma dopo essersi portati avanti con la vittoria del primo parziale (21-19), hanno subito prepotentemente il ritorno dei propri avversari nel secondo set (14-21). Nel tie-break, poi, le due squadre hanno dato vita ad un lungo botta e risposta, conclusosi però in favore di Cherif-Ahmed (16-18). Per Rossi-Carambula, adesso, sarà fondamentale la sfida di domani alle ore 18 contro la coppia belga Koekelkoren-Van Walle, nella quale servirà una vittoria per rimanere in corsa per il passaggio del turno.

Classifica: Perusic-Schweiner 2 p, Cherif-Ahmed 2 p, Rossi-Carambula 1 p, Koekelkoren-Van Walle 1 p