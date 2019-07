Definite le semifinaliste della Coppa Italia di sand volley

VASTO (CHIETI)- La bellezza della Costa dei Trabocchi, in Abruzzo, ed il calore del pubblico del Lido Fernando: un mix perfetto per questa prima giornata del Lega Volley Summer Tour a Marina di Vasto, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che porta la grande pallavolo di Serie A nelle migliori spiagge italiane. Nel Lega Volley Summer Village allestito sul lido a due passi dal mare, si è svolta la fase a gironi e la seguente fase a incroci- della 21a Coppa Italia di Sand Volley 4X4: nelle semifinali, in programma a partire da domani mattina dalle 10:30, si scontreranno VBC Apis Casalmaggiore contro la Agricola Zambelli Millenium Brescia , mentre dalla parte opposta del tabellone sarà sfida tra la Saugella Team Monza e la P2P Smilers Baronissi.

Le casalasche, prime nel ranking dopo esser state mattatrici e detentrici di svariati trofei delle passate edizioni, si sono imposte nel proprio girone A contro P2P Smilers Baronissi e Unet E-Work Busto Arsizio. Proprio la prima sfida che ha aperto le danze dell’ edizione 2019 del torneo, quella tra lombarde e salernitane, è stata senza dubbio il match più combattuto della giornata, con Emanuela Fiore e compagne che si son portate prima in vantaggio, vincendo l’iniziale parziale 17-15, salvo poi subire la rimonta rosa, vincendo prima un combattutissimo secondo set sul 21-19, e poi conquistando il tie-break sul 15-11 finale.

Le ragazze di Carmen Turlea hanno poi comandato la seconda sfida del girone contro le farfalle della Unet E-Work Busto Arsizio, vincendo la partita in due set nei quali si son trovate sempre in vantaggio.

Dall’altra parte del tabellone la Saugella Team Monza, analogamente a Casalmaggiore, con due vittorie in altrettante partite nel proprio girone, si sono imposte su Agricola Zambelli Millenium Brescia e Ice Play MT San Giovanni in Marignano. Le monzesi, hanno prima battuto agevolemente le ragazze del gruppo Consolini in due veloci parziali, mentre si son ritrovate sotto 0-1 contro le leonesse di Coach Mazzola, salvo poi ribaltare la sfida vincendo secondo set e decisivo tie-break.

Avversarie di Giulia Pascucci e compagne saranno le ragazze della P2P Smilers Baronissi, che hanno conquistato la decisiva sfida contro San Giovanni in Marignano, vincendo per 2-0 e staccando il pass delle semifinali, mentre saranno le bresciane della Agricola Zambelli Millenium Brescia ad affrontare domani alle 10.15 la corazzata rosa di Casalmaggiore, avendo superato, per 2-1 in rimonta, le bustocche biancorosse.

I RISULTATI-

Fase a gironi

Sabato 6 luglio, ore 10:30

Girone A: VBC Apis Casalmaggiore – P2P Smilers Baronissi 2-1 (15-17, 21-19, 15-11)

Girone B: Saugella Team Monza – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5, 15-9)

Ore 11:30

Girone A: P2P Smilers Baronissi – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 (15-12, 15-7)

Girone B: Ice Play MT San Giovanni in Marignano – Agricola Zambelli Millenium Brescia 0-2 (9-15, 9-15)

Ore 16:30

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Saugella Team Monza 1-2 (15-9, 9-15, 9-15)

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio – VBC Apis Casalmaggiore 0-2 (9-15, 13-15)

Fase a incroci

Ore 17:30

P2P Smilers Baronissi – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-6, 15-10)

Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio 2-1 (13-15, 9-15, 9-15)

IL PROGRAMMA DELLA GIORNATA FINALE-

Domenica 7 luglio, ore 10:15

VBC Apis Casalmaggiore – Agricola Zambelli Millenium Brescia (Gara 9)

A seguire:

Saugella Team Monza – P2P Smilers Baronissi (Gara 10)

Ice Play MT San Giovanni in Marignano – Unet E-Work Busto Arsizio (Finale 5°-6° posto, ore 11.30 campo 2)