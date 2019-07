Baronissi alza la 21a Coppa Italia di Sand Volley

VASTO (CHIETI)-La P2P Smilers Baronissi conquista la 21a edizione della Coppa Italia di sand volley 4×4 nella spldendida cornice della Costa dei Trabocchi, resa ancora più bella dal numeroso pubblico presente nonstante il forte caldo. La finale contro Agricola Zambelli Millenium Brescia è un match alla vigilia inatteso, ma meritato dopo due splendide semifinali giocate con forza e caparbietà contro rispettivamente Saugella Monza e Vbc Apis Casalmaggiore che si sono sfidate per il 3° posto, con le ragazze di Carmen Turlea che si sono guadagnate il gradino più basso del podio.

Emanuela Fiore e compagne si sono invece accomodate sul gradino più alto, premiate da Massimo Boselli Botturi, consigliere di Lega Pallavolo Serie A Femminile, che ha anche messo al collo delle seconde classificate di Brescia la medaglia d’argento.

La capitana delle vincitrici è stata anche eletta MVP di giornata e premiata da Consuelo Mangifesta, resposabile eventi, comunicazione e relazioni esterne della Lega Pallavolo Serie A Femminile, che ha premiato anche la Vbc Apis Casalmaggiore con la medaglia di bronzo.

LA CRONACA DELLE FINALI-

La finale per il 3° e 4° posto parte equilibrato con un primo set in cui le squadre hanno lottato punto su punto fino al 9-9, poi Vbc Apis Casalmaggiore ha preso il largo imponendosi con il risultato di 15-12 dopo aver sprecato due set point, grazie alla combattività delle ragazze di Sassi che però nulla possono contro l’attacco vincente di Valentina Zago. Il secondo set si apre con un momento di confusione di Casalmaggiore, che dopo poco si riprende e riporta il risultato in pareggio prima di tornare in vantaggio arrivando al time out tecnico sul risultato di 8-5 e sfruttando il gap accumulato in precedenza chiudendo il match sul 15-9.

La Finalissima tra P2P Smilers Baronissi ed Agricola Zambelli Millenium Brescia parte alla grande con il primo set giocato colpo su colpo fino al 14-14 con le bresciane che sprecano il primo set point sotto i colpi di Emanuela Fiore che ribalta il risultato chiudendo il set con il risutato di 17-15. Il secondo set è un monologo di Baronissi che parte fortissimo e inanella punto dopo punto un vantaggio che le porta al time out tecnico sul risultato di 8-2 sulle avversarie. E’ un set a senso unico con le ragazze di Giancarlo Chirichella che sbagliano poco o nulla e mettono una distanza tra loro e le bresciane tale da arrivare a potersi giocare 7 match point. La partita si chiude sul 15-9 e le campane si regalano la prima medaglia d’oro della propria breve ma già intensa storia con il Lega Volley Summer Tour.

I RISULTATI-.

Fase a gironi

Sabato 6 luglio, ore 10:30

Girone A: VBC Apis Casalmaggiore – P2P Smilers Baronissi 2-1 (15-17, 21-19, 15-11)

Girone B: Saugella Team Monza – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-5, 15-9)

Girone A: P2P Smilers Baronissi – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 (15-12, 15-7)

Girone B: Ice Play MT San Giovanni in Marignano – Agricola Zambelli Millenium Brescia 0-2 (9-15, 9-15)

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Saugella Team Monza 1-2 (15-9, 9-15, 9-15)

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio – VBC Apis Casalmaggiore 0-2 (9-15, 13-15)

Fase a incroci

P2P Smilers Baronissi – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-6, 15-10)

Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio 2-1 (13-15, 9-15, 9-15)

Fase Finale

Domenica 7 luglio

SEMIFINALI-

VBC Apis Casalmaggiore – Agricola Zambelli Millenium Brescia 0-2 (12-15 14-16)

Saugella Team Monza – P2P Smilers Baronissi 1-2 (11-15 15-7 14-16)

FINALE 5° E 6° POSTO-

Ice Play MT San Giovanni in Marignano – Unet E-Work Busto Arsizio 2-0 (15-13 16-14)

FINALE 3° E 4° POSTO-

VBC Apis Casalmaggiore vs Saugella Team Monza 2-0 (15-12 15-9)

FINALE 1° E 2° POSTO-

Agricola Zambelli Millenium Brescia vs P2P Smilers Baronissi 0-2 (15-17 9-15)

L’ALBO D‘ORO DELLA COPPA ITALIA-



1999 Cosme Vicenza (Adams, Borrelli, Malinova, Menchova, Marzarotto)

2000 Goldnet Vicenza (Alves Gomes, Celani, Costa De Conceicao, Dirickx, Wiegers)

2001 Teco Minetti Vicenza (Borri, Donà, Marquez, Sesti, Zamponi)

2002 Cia Minetti Vicenza (De Conceicao, Folle, Mari, Paccagnella, Rosso)

2003 Medinex Modena (Wagner, Cicolari, Piacentini, Fagioli, Golinelli)

2004 Petrolcar Altamura (Costa De Conceicao, Ronconi, De Felice, Melis, Lo Re)

2005 Lines Tradeco Altamura (Costa De Conceicao, Mari, Pachale, Pietrangeli, Perroni)

2006 Lines Ecocapitanata Altamura (Moreno Pino, Peluso, Lo Re, Bocca, Pietrangeli)

2007 Blue Ecocapitanata Altamura (Moreno Pino, Vecchi, Costa De Conceicao, Peluso, Wagner)

2008 Lines Tradeco Altamura (Carocci, Angeloni, Moreno Pino, Costa De Conceicao, Mari)

2009 Sorbini Scavolini Beach Volley Pesaro (Lunghi, Mari, Moreno Pino, Saccomani, Wagner)

2010 Chateau d’Ax Tradeco Urbino (Carocci, Fanzini, Gorini, Ronconi, Sorokaite)

2011 Tradeco Banca Marche Urbino (Krasteva, Moreno Pino, Sestini, Sorokaite, Tanturli)

2012 Sicilconad Rio Bum Bum Soverato (Barone, Boteva, Ivanova Stoyanova, Jaline, Laghi, Salamone)

2013 Domar Ecolav Urbino (Altomonte, Caracuta, Carocci, Lo Cascio, Moreno Pino, Wagner)

2014 Zero Cinque Dimarno Urbino (Altomonte, Carocci, Carraro, Fanzini, Moreno Pino, Sorokaite)

2015 Pomì Casalmaggiore (Angeloni, Bianchini, Bisconti, Moncada, Perry, Sestini)

2016 Pomì Casalmaggiore (Momoli, Stoyanova, Pirv, Tirozzi, Caracuta, Cecchetto)

2017 Savino Del Bene Scandicci (Carraro, Cicolari, Fiesoli, Merlo, Pascucci)

2018 Savino Del Bene Scandicci (Carraro, Cicolari, Ferretti, Fiesoli, Ghilardi, Pascucci)

2019 P2P Smilers Baronissi (Angelini, Ferrara, Fiore, Gabbiadini, Galazzo, Meniconi)