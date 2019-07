Summer Tour: ecco le semifinaliste del Campionato Italiano

LIGNANO SABBIADORO- Saranno le quattro lombarde a contendersi lo scettro del Lega Volley Summer Tour 2019, l’evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport che combina lo spettacolo del volley rosa di Serie A e il divertimento sulle più belle spiagge della penisola. ALignano Sabbiadoro, sede del 26° Campionato Italiano, la prima giornata di gare ha lasciato in eredità i nomi delle semifinaliste, che da domenica mattina battaglieranno per la conquista dello Scudetto. La Saugella Team Monza, vincitrice della Coppa Italia a Riccione, affronterà la VBC Apis Casalmaggiore (nella ripetizione della finale di una settimana fa), mentre l’Agricola Zambelli Millenium Brescia se la vedrà con la Unet E-Work Busto Arsizio. Confermate, dunque, le gerarchie dell’ultimo weekend, con le ragazze di Stefano Sassi uniche imbattute e favorite nella corsa al tricolore, ma anche tre contendenti molto agguerrite. P2P Smilers Baronissi e Ice Play MT San Giovanni in Marignano non riescono invece a superare la fase a incroci e si dovranno accontentare di disputare la finale per il 5° e 6° posto. Le finali della domenica pomeriggio saranno trasmesse in live streaming su SportMediaset.it e sulla pagina Facebook di SportMediaset. Dalle 10.00 sarà ancora festa nella Beach Arena allestita sul Lungomare Trieste. Oltre alle attesissime gare, la musica e l’intrattenimento del Lega Volley Summer Tour faranno trascorrere al pubblico un’altra giornata di spensieratezza. Grazie ai partner dell’evento, tantissime sorprese in serbo, nel Lega Volley Summer Village ad accesso assolutamente gratuito: Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta saranno presenti con i loro prodotti nel Lega Volley Summer Village per allietare ulteriormente il tempo trascorso in riva al mare.

La cronaca della giornata. In campo nella prima mattinata di sabato le due finaliste della Supercoppa Italiana: la Saugella Team Monza battaglia contro la P2P Smilers Baronissi, spuntandola con due sofferti 15-13 in cui sono decisive la precisione in attacco di Serena Ortolani e il sacrificio in seconda linea di Alessia Ghilardi. Le campane mostrano buone geometrie, con Claudia Provaroni che offre uno sfogo offensivo alternativo a Emanuela Fiore, controllata a vista dal muro brianzolo. Stesso punteggio in favore della VBC Apis Casalmaggiore e stessa dinamica nel 2-0 sulla Ice Play MT San Giovanni in Marignano: le rosa vincono, ma nel secondo set annullano due palle set alle marignanesi, in cui brilla Giorgia De Bortoli, che sfrutta la regia di Marta Bechis per mettere giù palloni pesanti. La spuntano le casalasche, perché meglio coordinate nel difendere e ricostruire: infine c’è Valentina Zago, a cui Giulia Gennari offre le palle più importanti. Il secondo turno della fase a gironi vede esordire le ultime due squadre partecipanti: l’Agricola Zambelli Millenium Brescia e la Unet E-Work Busto Arsizio. Le bresciane di coach Mazzola affrontano San Giovanni in Marignano con una formazione rivoluzionata rispetto a quella di Riccione e si nota che i meccanismi non possono essere ben oliati. Lo dimostra l’esito del secondo set: sul 13-13 errore in battuta e incomprensione in ricezione, con la palla che cade sulla sabbia senza che nessuna tenti di palleggiarla. Il doppio 15-13 vale il primo successo per le romagnole. Le farfalle sfruttano la fatica nelle gambe della P2P Smilers e si impongono in due parziali piuttosto veloci: sorprende Wang Simin con alcuni recuperi spettacolari, mentre in prima linea Srna Markovic ben supporta Alessia Gennari. Le gare del pomeriggio riservano grandissime emozioni: sul Centrale, Brescia fa lo sgambetto a Casalmaggiore, mostrando grandi progressi sul piano del gioco. Primi tempi di Silvia Fondriest, mentre Serena Moneta e Gloria Santin fanno valere tutta la propria manualità sulla sabbia: il punteggio di 15-13, 15-11 mette tutte e tre le squadre del Girone B a pari punti e pari quoziente set. Così si va al conteggio dei punti: è proprio Brescia a stare davanti per due soli punticini e a volare in semifinale, costringendo le rosa e San Giovanni Marignano alla fase a incroci. Sul campo secondario, quasi un’ora di lotta tra Saugella e Unet E-Work: il primo set si prolunga fino al 20-18 per le brianzole, decisivo un bagher spinto di Alessia Ghilardi; nel secondo però le farfalle rientrano prepotentemente in corsa con l’accoppiata Markovic-Gennari in grande spolvero. Nel tie-break Serena Ortolani eleva il proprio rendimento e porta le ragazze in maglia blu alla semifinale. La giornata si chiude con la fase a incroci: la VBC Apis non fallisce l’aggancio alle prime quattro e alla possibile difesa del titolo italiano superando in due set la P2P Smilers, la quale non riesce a opporsi alle rosa e soccombe 15-8, 15-10. L’ultima semifinalista è la Unet E-Work, che sul filo del rasoio si impone sulla Ice Play MT: 15-13, 7-15, 15-13 con il punto decisivo a opera di Bianca Mazzotti, il cui ‘pugnetto’ si spegne poco oltre la rete.

LE FORMAZIONI PARTECIPANTI-

Girone A

Saugella Team Monza: Alma Frangipane, Alessia Ghilardi, Sara Loda, Serena Ortolani, Diletta Sestini, Sofia Turlà. All. Stefano Sassi.

Unet E-Work Busto Arsizio: Arianna Argentati, Alessia Gennari, Srna Markovic, Bianca Mazzotti, Wang Simin. All. Mario Graziani.

P2P Smilers Baronissi: Sara Angelini, Martina Ferrara, Emanuela Fiore, Eleonora Gatto, Claudia Provaroni, Doroty Rinaldi. All. Giancarlo Chirichella.

Girone B

VBC Apis Casalmaggiore: Giulia Angelina, Kenia Carcaces, Giulia Gennari, Francesca Napodano, Rebecca Piva, Valentina Zago. All. Carmen Turlea.

Agricola Zambelli Millenium Brescia: Ulrike Bridi, Silvia Fondriest, Serena Moneta, Alice Pamio, Gloria Santin. All. Enrico Mazzola.

Ice Play MT San Giovanni in Marignano: Marta Bechis, Giorgia Chiavatti, Giorgia De Bortoli, Giulia Melli, Gaia Moretto. All. Luca Giulianelli.

GLI ARBITRI-

Supervisor arbitrale: Giampiero Perri.

Arbitri: Daniela Benedetto Tiz, Andrea Clemente, Paola Lops, Denis Serafin.







I RISULTATI E IL PROGRAMMA GARE-

Fase a gironi

Sabato 20 luglio, ore 10:30

Girone A: Saugella Team Monza – P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-13, 15-13)

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-11, 18-16)

Ore 11:30

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio -P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-9, 15-11)

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 0-2 (13-15, 13-15)

Ore 16:30

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia – VBC Apis Casalmaggiore 2-0 (16-14, 15-11)

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio – Saugella Team Monza 1-2 (18-20, 15-7, 9-15)







Fase a incroci

Ore 17:30

Unet E-Work Busto Arsizio – Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-1 (15-13, 7-15, 15-13)

VBC Apis Casalmaggiore – P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-8, 15-10)







Fase Finale

Domenica 21 luglio, ore 10:00

1^ semifinale: Saugella Team Monza – VBC Apis Casalmaggiore

Ore 11:00

2^ semifinale: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio

Finale 5°-6° posto: Ice Play MT San Giovanni in Marignano – P2P Smilers Baronissi

Ore 16:30

Finale 3°-4° posto

A seguire

Finale 1°-2° posto

