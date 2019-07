Summer Tour: Brescia è Campione d'Italia

LIGNANO SABBIADORO- Una delle partite più belle della storia del Lega Volley Summer Tour ha assegnato il 26° Scudetto di Sand Volley 4x4 e concluso l'evento organizzato anche nell'estate 2019 da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport. A Lignano Sabbiadoro, di fronte ad almeno 1000 persone assiepate sulle tribune, l'Agricola Zambelli Millenium Brescia si è laureata Campione d'Italia al termine di una sfida straordinaria, per intensità e qualità di gioco, contro laVBC Apis Casalmaggiore: 2-1 il punteggio della finale, con parziali che raccontano benissimo l'equilibrio vissuto in campo (17-15, 17-19, 15-7). Abdicano dopo due tricolori consecutivi le rosa, comunque protagoniste di un weekend di alto profilo. Per le bresciane di coach Enrico Mazzola il coronamento di un tour estivo in crescendo: secondo posto a Marina di Vasto, terzo a Riccione e il trionfo su una delle perle della costa adriatica. Eletta MVP Serena Moneta, anima delle ragazze in maglia gialla, ma grandioso l'apporto di tutte le compagne: Ulrike Bridi al palleggio, SilviaFondriest a muro e in attacco, Alice Pamio e Gloria Santin.

Antonio Santa Maria, Direttore Generale di Master Group Sport, consegna alla squadra vincitrice le medaglie d'oro e il trofeo tricolore e alle seconde arrivate le medaglie d'argento. MassimoBoselli Botturi, Consigliere della Lega Pallavolo Serie A Femminile, mette al collo della Unet E-Work Busto Arsizio le medaglie di bronzo. Il Pallone d'oro, simbolo dell'MVP, lo consegna a Serena Moneta Consuelo Mangifesta, Responsabile Eventi, Comunicazione e Relazioni Esterne della Lega Pallavolo Serie A Femminile. Le due spettacolari finali, raccontante da Daniele La Spina con il commento tecnico di ConsueloMangifesta e Serena Ortolani, saranno presto disponibili sulla piattaforma Mediaset Play, per dare a tutti la possibilità di gustarsi lo spettacolo del 4x4. Inoltre, la replica integrale delle finali di Lignano Sabbiadoro andrà in onda su Italia 2 (canale 66 del digitale terrestre, canale 175 di Sky e canale 16 di TvSat) mercoledì 24 luglio alle ore 23.00 circa. Termina dunque anche l'edizione 2019 della manifestazione che coniuga la qualità impareggiabile del volley di Serie A Femminile e il divertimento in riva al mare. Un tour impreziosito dai partner dell'evento, che per quasi un mese hanno offerto i loro prodotti all'interno del Lega Volley Summer Village a migliaia di tifosi e semplici turisti. Vitaldent, Cantine Maschio, Mapei, Wella e OPI, Beretta, insieme alle Sweet Dolls Italia, fondamentale presenza del circuito estivo di Lega, hanno contribuito all'atmosfera di festa che si è diffusa tra alcune delle più belle spiagge della penisola.

La cronaca della giornata- La domenica parte con la rivincita della finale della Supercoppa Italiana, in campo Saugella Team Monza e VBC Apis Casalmaggiore. Dai blocchi di partenza esce meglio la VBC, che sale 3-7 con il muro di Zago su Loda. Napodano in seconda linea fa buona guardia sugli attacchi delle brianzole, ancora l'opposta mancina fa 5-10. Si scuote la Saugella con il diagonale stretto di Ortolani, che apre alla rimonta: 9-10 e time out chiamato da Turlea. Al rientro super Angelina con attacco e muro firma il nuovo allungo (9-12). Muro di Loda, Zago in rete dopo un lungo scambio e squadre di nuovo a contatto. Lo scatto è ancora delle casalasche, che chiudono sempre con Zago 12-15. Equilibrio nel secondo parziale, il livello di gioco resta alto e Monza mette la testa avanti in corrispondenza del time out tecnico (8-7). L'ace di Ghilardi vale il +3. Angelina tenta il riavvicinamento (12-10) e approfittando di due errori veniali delle avversarie l'Apis pareggia. A Turlà risponde ancora Angelina per il 13-13. Mani out di Loda e set point, annullato sempre da Angelina. Spinge Ortolani per il 15-14, pareggia Zago di precisione. Angelina non fallisce l'occasione e con una bordata conquista la prima palla match. Muro di Ortolani, che poi cancella un altro match point: 17-17. Tocco morbido di Angelina, di nuovo Ortolani. La fuoriclasse delle brianzole sorpassa sempre con la traiettoria diagonale, 19-18. Ace di Ghilardi e si va al terzo. Riparte senza rimpianti la VBC Apis, 3-6 sull'invasione di Ortolani. Mano pesante di Angelina, 5-8 al cambio di campo. Accende il turbo Ortolani, che tocca a muro e poi piazza in una zona sguarnita del campo avversario: 8-9. Attacca Zago, mura Angelina e 8-11. E' un duello a distanza: Ortolani ricuce, Angelina strappa e 10-13. Splendida traiettoria disegnata da Zago, altri tre match point ma stavolta consecutivi. E' Angelina a scrivere la parola fine sulla prima semifinale: 12-15 e VBC in finale.



La seconda semifinale vede opporsi Agricola Zambelli Millenium Brescia e Unet E-Work Busto Arsizio. Qualche difficoltà in ricezione in apertura per le farfalle, che reagiscono immediatamente producendo un parziale di 5-0 sul servizio di Markovic: 4-7. Le bresciane rimontano, ma dal 10-10 Markovic e Gennari si costruiscono un prezioso vantaggio. Che le bustocche ampliano fino al 10-14. Non mollano le avversarie in maglia gialla, con Moneta che decide uno degli scambi più belli del weekend e porta le compagne fino al 13-14. Qui c'è l'errore di Fondriest, che esagera con la forza e consegna il primo set alla Unet E-Work. Nel secondo l'Agricola Zambelli parte con piglio deciso, Fondriest prende le redini dell'attacco e contrasta le farfalle: 8-8. Moneta e Pamio coprono tutto il campo, Markovic commette invasione e in un attimo è 13-10. In rete l'austriaca e tie-break. Grande tensione in avvio del parziale decisivo, pezzi di bravura si alternano a imprecisioni: Mazzotti e l'ace di Markovic spingono la UYBA al 4-7. Dopo il cambio di campo, però, l'Agricola Zambelli riprende vigore e si aggiudica alcuni scambi prolungati: 10-9 a firma Pamio, che poi replica a Gennari per l'11-11. Colpo imprendibile di Moneta e 13-12. Gennari con le nocche pareggia. A Wang Simin per poco non riesce il recupero prodigioso e così Brescia si gioca il primo match point, annullato da Gennari (14-14). L'accelerazione finale è delle bresciane, con Bridi e Pamio: 16-14 e seconda finale dopo quella di Coppa Italia.



In chiusura di mattinata anche la finale per il quinto e sesto posto. A differenza di quanto accaduto a Riccione, è la Ice Play MT San Giovanni in Marignano ad avere la meglio sulla P2P Smilers Baronissi, chiudendo con un sorriso il proprio tour.



Il pomeriggio si apre con la finale per la medaglia di bronzo tra Saugella Team Monza e Unet E-Work Busto Arsizio. Il 5-0 iniziale per le brianzole non abbatte le farfalle - che schierano Arianna Argentati al posto di Srna Markovic - che rimontano e sorpassano con Alessia Gennari 'on fire': 9-11 e time out per coach Sassi. Proprio Argentati è decisiva per la conquista del primo set con un attacco che si aggrappa sul nastro e cade nel campo avversario e l'ace del 11-15. Troppi gli errori della Saugella anche nel secondo parziale, così la UYBA può restare vicina nel punteggio e passare a condurre 9-10 con la parallela di Gennari. Prosegue la sua marcia la formazione bustocca, Loda cerca di stopparla. Il muro di Gennari vale il 12-15: la UYBA è sul podio!



Di Angelina i primi punti della finalissima tra VBC Apis Casalmaggiore e Agricola Zambelli Millenium Brescia. Le rosa salgono subito 3-0 e tocca a Pamio evitare la fuga delle avversarie (7-5). Tocco di Napodano, Angelina di potenza e 9-6. L'errore di Zago, però, permette alle atlete in maglia gialla di rientrare: Moneta difende e attacca per il 9-9. Pamio sorpassa in diagonale, zampata di Fondriest per il 10-11. Grande qualità di gioco, Angelina trova il tocco del muro di Pamio per il 12-12. Ace di Gennari e controsorpasso 13-12. Ravvisato il tocco di Zago sull'attacco bresciano, ma Pamio mette fuori il servizio e concede il set point all'Apis. Fondriest pareggia, Angelina sbaglia e questa volta la palla set è per l'Agricola Zambelli. Annulla Angelina. Moneta difende tutto, Pamio vince lo scontro sottorete e firma il 15-16. E' la stessa Pamio a toccare per il 15-17. Non vuole abdicare la VBC Apis, che sale 5-1 nel secondo. Come accaduto nel parziale precedente, Brescia risale e pareggia presto (6-6 con Pamio). Prosegue il parziale, Moneta trova gli ultimi centimetri del campo e fa 6-8. Insidioso il servizio di Gennari, che scrive il 10-10 mentre Angelina si riposa e Rebecca Piva prende il suo posto. Sorpasso Casalmaggiore proprio con Piva. Prodezza di Gennari, che difende a mano aperta e poi schiaccia il 13-11. Moneta indovina l'angolo stretto, Zago sbaglia e parità a quota 13. Pamio sbaglia il servizio, ma Zago la imita. L'opposta mancina a segno, poi invade e tutto da rifare (15-15). Ancora Zago, ancora muro di Fondriest e 16-16. Stesse protagoniste, un punto a testa. Piva mura Pamio, 18-17. Ace di Zago e si va al terzo. L'Agricola Zambelli si alza meglio dai blocchi, 1-4. Moneta sempre precisa, primo errore in attacco di Piva e 4-7. Fondriest affonda il colpo, 4-8 al cambio campo. Ace di Bridi, Brescia allunga fino al 5-11. Assolo di Moneta fino al 7-14. Un errore in attacco delle rosa ed è trionfo per l'Agricola Zambelli.





I RISULTATI -

Fase a gironi

Sabato 20 luglio, ore 10:30

Girone A: Saugella Team Monza - P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-13, 15-13)

Girone B: VBC Apis Casalmaggiore - Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-0 (15-11, 18-16)

Ore 11:30

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio -P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-9, 15-11)

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia - Ice Play MT San Giovanni in Marignano 0-2 (13-15, 13-15)

Ore 16:30

Girone B: Agricola Zambelli Millenium Brescia - VBC Apis Casalmaggiore 2-0 (16-14, 15-11)

Girone A: Unet E-Work Busto Arsizio - Saugella Team Monza 1-2 (18-20, 15-7, 9-15)

Fase a incroci

Ore 17:30

Unet E-Work Busto Arsizio - Ice Play MT San Giovanni in Marignano 2-1 (15-13, 7-15, 15-13)

VBC Apis Casalmaggiore - P2P Smilers Baronissi 2-0 (15-8, 15-10)

Fase Finale

Domenica 21 luglio, ore 10:00

1^ semifinale: Saugella Team Monza – VBC Apis Casalmaggiore 1-2 (12-15, 20-18, 12-15)

Ore 11:00

2^ semifinale: Agricola Zambelli Millenium Brescia – Unet E-Work Busto Arsizio 2-1 (13-15, 15-10, 16-14)

Finale 5°-6° posto: Ice Play MT San Giovanni in Marignano – P2P Smilers Baronissi 2-1 (15-5, 12-15, 15-13)

Ore 16:30

Finale 3°-4° posto: Saugella Team Monza - Unet E-Work Busto Arsizio 0-2 (11-15, 12-15)

A seguire

Finale 1°-2° posto: VBC Apis Casalmaggiore - Agricola Zambelli Millenium Brescia 1-2 (15-17, 19-17, 7-15)