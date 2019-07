ICS Beach Volley Tour Lazio: a Ostia il gran finale

ROMA- Sabato 27 e domenica 28 luglio, allo stabilimento “Pinetina Beach Village” di Ostia, andrà in scena la 5a tappa dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019. Un appuntamento da non perdere quella al mare di Roma: nell’occasione verranno assegnati, oltre alla vittoria di tappa, i titoli di campioni regionali alle coppie prime nelle classifiche maschili e femminili. Nel tabellone degli uomini si sono iscritte 27 coppie. Tra queste, 5 potranno aggiudicarsi la vittoria finale del tour: Lupo-Vanni (teste di serie nella lista di entrata), Ciccarelli-D’Amico, Da Silva-Skoreiko, Acconci-Mencaroni e Lelli-Giorgianni. Nel femminile in testa ci sono Milena Stacchiotti e Lodovica Langellotti. A seguire, più distaccate, Furlanetto-Mancini e Ditta-Ferrario. Lo spettacolo è assicurato, in una due giorni di grande agonismo e contenuti tecnici in cui verrà lanciata la volata alle "Rome Beach Finals" del World Tour, uno dei più grandi eventi internazionali di beach volley. Un anno dopo l'inaugurazione del Mondiale di pallavolo, sotto le stelle della Capitale gli appassionati potranno vivere altre notti magiche. Il torneo di beach volley organizzato dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo, patrocinato dalla Regione Lazio, ha già toccato 4 località del litorale pontino: Latina, Formia, Terracina e Sperlonga. Official partner della competizione è OMIA Laboratoires, azienda leader nel settore delle creme solari che durante l’evento – oltre a premiare in ogni tappa l’atleta più corretto/a – promuove “Sole Sicuro”, campagna volta a sensibilizzare su una corretta esposizione ai raggi solari. Le finali di Ostia (domenica 28 luglio ore 16 e ore 17) saranno trasmesse in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio e in differita, lunedì 29, su Canale 10 al numero 19 del televisore.