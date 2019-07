ICS Tour Lazio: i titoli a Lupo-Vanni e Stacchiotti-Langellotti

OSTIA (ROMA)- Milena Stacchiotti e Lodovica Langellotti (nel femminile) e Andrea Lupo con Francesco Vanni (maschile) sono i campioni dell’ICS Beach Volley Tour Lazio 2019. Un’edizione spettacolare, la più partecipata della storia del circuito regionale che da 17 anni infiamma di passione il litorale laziale. Per Stacchiotti e Langellotti si tratta della prima affermazione, mentre Lupo-Vanni tornano a scrivere i propri nomi nell’albo d’oro dopo il trionfo del 2017. Tra giugno e luglio il meglio del beach volley laziale ha fatto tappa a Latina (Stabilimento Aeronautica Militare), Formia (Lo Spiaggione di Gianola), Terracina (Rive di Traiano), Sperlonga (Lido Altamarea) e Ostia (Pinetina Beach Village) grazie alla collaborazione con i promoter Air Beach Volley School, Ulisse Volley, JAPP Beach Volley, RDT Summer Village, Lido Altamarea, Pinetina Beach Village e We Beach.

A vincere la tappa di Ostia sono state proprio le campionesse regionali Stacchiotti-Langellotti. La finale contro Alice Eaco e Rachele Mancinelli si è conclusa sul 20-15 del primo set, a causa di un forfait di Mancinelli per infortunio. Le due romane hanno conquistato così la tappa numero 3 sulle 5 disputate. Sul terzo gradino del podio sono salite Jennifer Luca e Giorgia Gianandrea che hanno superato 2-0 Marta Bechis e Giulia Palazzo. Nel torneo maschile trionfo di Lupo-Vanni. Una vittoria, 2-0 contro Daniele Acconti e Kevin Mencaroni in uno dei match più entusiasmanti dell’edizione 2019, che consente alla coppia di chiudere al primo posto il torneo. Terzi nel tabellone maschile Paulino Emerson Da Silvia e Alex Skoreiko: nella finalina per il bronzo vittoria in due set contro Giordano Agostini e Jordan Vecchioni.

Il torneo organizzato dalla FIPAV Lazio e dall’Istituto per il Credito Sportivo, patrocinato dalla Regione Lazio, ha visto la partnership di OMIA Laboratoires, azienda leader nel settore delle creme solari. OMIA, che in questa tappa ha assegnato il premio fair play a Marta Bechis (la più corretta al termine della due giorni di gare sulla sabbia del litorale romano), ha promosso durante il tour la campagna “Sole Sicuro” per sensibilizzare su una corretta esposizione ai raggi solari.

« È stata un’edizione memorabile – ha dichiarato Andrea Burlandi, presidente della FIPAV Lazio – Vorrei sottolineare quanto il beach volley laziale in generale, e questa competizione in particolare, abbia raggiunto un livello altissimo. All’ICS partecipano sempre più atleti protagonisti nel campionato italiano assoluto e giovani di belle speranze. Tutto questo grazie a uno staff di primo livello, ai promoter, ai partner e agli atleti che si sono affrontati dando grande spettacolo. Il nostro tour lancia la volata alle Rome Beach Finals del World Tour che si terranno dal 4 all’8 settembre. Siamo certi che tutti gli atleti e le società del Lazio risponderanno “presente”, respirando al Foro Italico la magia del beach volley internazionale».

« Per il quarto anno ICS ha sostenuto la FIPAV Lazio in questo torneo – ha detto Francesco Massucci, coordinatore marketing dell’Istituto per il Credito Sportivo – sono state 5 tappe davvero belle, con atleti forti e gare entusiasmanti. Noi siamo per lo sport, siamo per la crescita del beach volley attraverso lo sviluppo dell’impiantistica sportiva. Ora ci attende la tappa del 1 settembre sulla spiaggia Tiberis, la prima in assoluto sulle sponde del fiume Tevere ».

Presenti Alessandro Bolis dell’Istituto per il Credito Sportivo, Pietro Colantonio, consigliere regionale FIPAV Lazio e referente regionale per il beach volley e Salvatore Pizzuto di We Beach.

LE SEMIFINALI-

Maschile

Daniele Acconci e Kevin Mencaroni – Giordano Agostini e Jordan Vecchioni 2-0 (21-17, 21-13)

Andrea Lupo e Francesco Vanni – Paulino Da Silva e Alex Skoreiko 2-0 (21-16, 21-10)

Femminile

Alice Eaco e Maria Rachele Mancinelli – Marta Bechis e Giulia Palazzo 2-1 (17-21, 21-15, 15-13)

Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti – Giorgia Gianandrea e Jennifer Luca 2-0 (21-15, 21-9)

LE FINALI-

Maschile 3-4 posto:

Giordano Agostini e Jordan Vecchioni – Paulino Da Silva e Alex Skoreiko 0-2 (17-21, 18-21)

Femminile 3-4 posto:

Marta Bechis e Giulia Palazzo – Giorgia Gianandrea e Jennifer Luca 0-2 (15-21, 16-21)

Maschile 1-2 posto:

Daniele Acconci e Kevin Mencaroni – Andrea Lupo e Francesco Vanni 0-2 (16-21, 17-21)

Femminile 1-2 posto:

Alice Eaco e Maria Rachele Mancinelli – Lodovica Langellotti e Milena Stacchiotti 0-2 (15-20, 0-25)

L’ALBO D’ORO DELLE ULTIME 5 EDIZIONI DELL’ICS BEACH VOLLEY TOUR LAZIO-

2015

Maschile: Andrea Zurini – Valerio Del Carpio

Femminile: Stefania Fusco – Debora De Angelis

2016

Maschile: Daniele Tailli – Andrea Ludovici

Femminile: Giorgia Gianandrea – Irina Veith

2017

Maschile: Andrea Lupo – Francesco Vanni

Femminile: Michela Mansueti – Eleonora Mansueti

2018

Maschile: Tommaso Canegallo – Matteo Casellato

Femminile: Michela Culiani – Jennifer Luca

2019

Maschile: Andrea Lupo – Francesco Vanni

Femminile: Milena Stacchiotti – Lodovica Langellotti