Definito il main draw di Catania

CATANIA-La prima giornata di Coppa Italia a Catania ha assegnato i restanti posti per il Main Draw in programma tra domani e domenica nella tappa che chiude ufficialmente la stagione 2019 del Campionato Italiano Assoluto di Beach Volley. A conquistare il pass per il main draw dalle qualifiche sono state le coppie Cappio-Ceccoli, Canegallo-Casellato, Storari-Montinaro, Marchetto-Di Silvestre, Chinellato-Pizzolotto, De Luca-Bertoli (al maschile), e Colzi-Gili, Tamagnone-Baravelli, Ditta-Allegretti, Puccinelli-Barboni, Leoni-Bulgarelli, Bertozzi-Dalmazzo (al femminile). Con "Le Capannine" a fare da cornice all'ultimo week end di beach volley, prima delle Finals del World Tour di Roma (dal 4 all'8 settembre), si è tenuta anche la conferenza stampa di presentazione, aperta dall'intervento dell'assessore allo sport del Comune di Catania Sergio Parisi: « Grazie alla famiglia Raciti per l'accoglienza che ci regala ogni anno in questo fantastico impianto sportivo naturale de "Le Capannine". Prosegue il legame tra amministrazione comunale di Catania e la FIPAV, portiamo la Coppa Italia di Beach Volley dopo aver ospitato il torneo qualificazione femminile nel giro di poche settimane a conferma che a Catania si può fare sport di altissimo livello. Nonostante le difficoltà logistiche riusciamo sempre ad ospitare grandi eventi e a festeggiare importanti risultati delle società del territorio grazie al lavoro di squadra che riusciamo a mettere in campo ».

A rappresentare la FIPAV il Presidente del CR Sicilia Giorgio Castronovo: « Quando la FIPAV chiama, Catania risponde presente e dice un presente così forte da far rabbrividire tutti i 5000 che qualche settimana fa spingevano le azzurre verso Tokyo2020. Catania è tra le città a più alta vocazione turistico-sportiva del meridione. Grazie alla famiglia Raciti per l'ospitalità in un posto che ha scritto la storia del Beach Volley. Grazie a tutti quelli che hanno reso possibile la realizzazione di questo evento ».

Per la quinta volta consecutiva il campionato italiano di Beach Volley fa tappa al Villaggio Le Capannine a Catania:

« Per me è un onore ogni anno ospitare il campionato italiano di Beach Volley a Le Capannine - le parole della proprietà rappresentata da Francesca Raciti - e ci tengo a ringraziare la FIPAV per continuare a darci questa opportunità, all'amministrazione che supporta questo evento, a tutti i collaboratori che rendono possibile tutto ciò. Saranno tre giorni bellissimi e mi auguro di ospitare ancora eventi come questo nei prossimi anni ».

La vocazione sportiva della città di Catania è stata sottolineata da Enzo Falzone, delegato provinciale CONI: « Con questa tappa chiudiamo un ciclo iniziato 5 anni fa con la prima tappa del Campionato Italiano ospitata qui a Le Capannine. Grazie all'assessore allo sport Parisi per aver incentivato il turismo sportivo, mossa che ha dato una spinta importante nell'organizzazione di eventi sportivi sul territorio. Grazie, infine, alla FIPAV che ogni anno ci promuove a pieni voti per le nostre organizzazioni ».

Dopo un bel siparietto con le campionesse d'Italia Toti e Allegretti e i detentori della Coppa Italia Abbiati e Andreatta, a concludere la presentazione è stato Fabio Galli, referente FIPAV settore beach volley: « Nel 1999 ero qui a Catania e oggi ci ritroviamo per presentare la tappa che assegna la Coppa Italia, evento di punta del campionato italiano. Il clima familiare che troviamo a Catania ci spinge a tornarci ogni anno, per questo devo ringraziare la famiglia Raciti, l'amministrazione comunale e la FIPAV locale. Il Beach Volley è una disciplina in piena crescita sia a livello nazionale che territoriale, la nostra volontà è andare avanti in questa direzione e lo faremo con grande orgoglio ».

Domani la giornata di gare avrà inizio con la riunione tecnica in programma alle 8.30 sul campo centrale per andare avanti fino alla sera alla conquista delle semifinali e finali di domenica che saranno seguite in diretta TV su Raisport con la telecronaca di Marco Fantasia e il commento tecnico di Claudio Galli.

MAIN DRAW MASCHILE-

Main Draw (10+6): 1. Ingrosso Matteo - Ranghieri Alex, 2. Manni Fabrizio - Bonifazi Carlo, 3. Benzi Davide - Ficosecco Paolo, 4. Ingrosso Paolo - Sette Felice, 5. Andreatta Tiziano - Abbiati Andrea, 6. Cecchini Matteo - Dal Molin Davide, 7. Lupo Andrea - Vanni Francesco, 8. Windisch Jakob - Cottafava Samuele, 9. De Fabritiis Giacomo - Carucci Alessandro, 10. Arezzo Di Trifiletti Franco - Lagana' Domenico.

Dalle qualifiche (6): Cappio Paolo-Ceccoli Edgardo, Canegallo Matteo-Casellato Tommaso, Storari Andrea-Montinaro Francesco, Marchetto Tobia-Di Silvestre Alberto, Chinellato Simone-Pizzolotto Giorgio, De Luca Francesco-Bertoli Matteo.

MAIN DRAW FEMMINILE?-

Main Draw (10+6): 1. Toti Giulia - Allegretti Jessica, 2. Colombi Elena - Breidenbach Sara, 3. Gradini Alice - Scampoli Claudia, 4. They Chiara - Varrassi Dalila, 5. Zuccarelli Agata - Traballi Gaia, 6. Lantignotti Michela - Michieletto Francesca, 7. Leonardi Silvia - Benazzi Giada, 8. Meniconi Beatrice - Annibalini Eleonora, 9. Sacco Noemi - Enzo Irene, 10. Calì Valentina - Lo Re Graziella.

Dalle qualifiche (6): Colzi Alessandra-Gili Eleonora, Tamagnone Giulia-Baravelli Vania, Ditta Erika-Allegretti Debora, Puccinelli Claudia-Barboni Arianna, Leoni Sara-Bulgarelli Silvia, Bertozzi Nicol-Dalmazzo Anna.