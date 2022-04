Sta per partire la grande stagione del beach volley

Con l’obiettivo di dare continuità all’attività svolta nel periodo invernale iniziata ormai cinque mesi fa, anche quest’anno sarà Bibione la location che ospiterà dal 27 al 29 maggio, l’atto conclusivo del Campionato Italiano per Società 2022. La tre giorni sul litorale veneto farà da apripista alla stagione estiva che si animerà grazie alle numerose tappe del Campionato Italiano Assoluto.

CAMPIONATO ITALIANO PER SOCIETÀ-

Il Campionato Italiano per Società 2022 di beach volley, manifestazione in corso di svolgimento (22esima giornata), che ha preso il via il 13 novembre 2021 e che vedrà la chiusura della prima fase domenica 8 maggio, vivrà il suo momento clou con l’assegnazione dei titoli nazionali nelle “Finali Scudetto” in programma a Bibione (VE) dal 27 al 29 maggio. Al momento davvero impressionanti i numeri del circuito tricolore per società, che per la prima fase, ha fatto registrare la bellezza di 400 tornei e 7.550 partecipazioni. Come noto la manifestazione sta dando la possibilità ai sodalizi di tutta Italia, di gareggiare con i propri atleti in un campionato assolutamente unico, che sta vedendo impegnati i beachers in numerosi tornei organizzati su tutto il territorio nazionale.

CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

Il Campionato Italiano Assoluto 2022 invece, giunto alla sua 29esima edizione, sarà costituito da un alto numero di tappe organizzate su tutto il territorio della penisola italiana; dai primi di giugno ai primi di settembre infatti, data in cui verranno assegnati i tricolori di tutte le categorie, dai giovanili ai master, si giocherà ininterrottamente. Le tappe del CIA saranno di cruciale importanza per guadagnare punti nella classifica nazionale. Questo lungo percorso di eventi, comprenderà le tappe “Gold”, appuntamenti d’élite del circuito.

Gli eventi “Gold” sono in programma a Terracina (LT, 2-4 giugno), Bellaria Idea Marina (RN, 24-26 giugno), evento che mette in palio la Coppa Italia ’22 e Caorle (VE, 2-4 settembre), dove si assegneranno i titoli nazionali.

A questi tre eventi si aggiungeranno ben sei tappe programmate in altrettante regioni, per un sempre maggiore coinvolgimento del territorio nazionale. Vincerà lo scudetto la coppia che avrà totalizzato il maggior numero di punti, prendendo in considerazione solo i migliori quattro risultati tra tutte le tappe disputate del Campionato Italiano Assoluto.

Oltre al già citato aumento considerevole dei tornei che valorizzeranno ancora di più la stagione del beach volley italiano, la FIPAV ha deciso di incrementare anche il montepremi, che salirà quindi a 160 mila euro complessivi. Questo a testimonianza di una grande attenzione per lo sviluppo del movimento, che porta il Campionato Italiano di beach volley ad annoverarsi tra i migliori circuiti nazionali della disciplina.

Al Campionato Italiano Assoluto potranno partecipare anche atleti provenienti da federazioni straniere. L’obiettivo è quello di alzare il livello tecnico, di rendere più prestigiosi i tornei e di far crescere di conseguenza tutto il movimento del beach volley italiano.

GLI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO-

10-12 giugno, Albissola Marina (SV)

8-10 luglio, Montesilvano (PE)

15-17 luglio, Torino

29-31 luglio, Termoli (CB)

12-14 agosto, Cordenons (PN)

26-28 agosto, Catania

GLI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

2-4 giugno, Terracina (LT)

24-26 giugno, Bellaria Igea Marina (RN)

2-4 settembre, Caorle (VE)