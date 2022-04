Bonifazi-Benzi vincono in Thailandia

SONGKHLA (THAILANDIA) -Ottime notizie per il beach volley italiano arrivano da Songkhla (Thailandia) dove si è da poco concluso il secondo appuntamento “Future” del Beach Pro Tour 2022.

A trionfare sulla sabbia thailandese sono stati Carlo Bonifazi e Davide Benzi. In finale gli azzurri hanno superato 2-0 (27-25, 21-19) gli statunitensi Evans/Benesh.

Carlo e Davide si sono resi protagonisti di una cavalcata vincente iniziata direttamente dalle qualifiche. Dopo aver superato brillantemente la fase a gironi, in virtù delle vittorie per 2-0 contro gli inglesi Bello Jo./Bello Ja. e contro i padroni di casa Dunwinit/Wachirawit, gli atleti azzurri hanno fatto loro il derby tutto italiano disputato nei quarti di finale contro Tobia Marchetto e Marco Viscovich. In semifinale, il duo tricolore si è imposto al tie break (22-24, 21-19, 16-14) agli austriaci Horl/Horst, vittoria che gli ha permesso di giocare e vincere la prima finale del Beach Pro Tour 2022.

Il prossimo evento “Future” del circuito è in programma da giovedì 12 a domenica 15 maggio a Madrid (Spagna).