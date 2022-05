Nicolai-Cottafava in semifinale a Doha

DOHA (QATAR)- Prosegue senza intoppi il cammino di Paolo Nicolai e Samuele Cottafava che hanno conquistato l’accesso alle semifinali nel terzo appuntamento “Challenge” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Doha, in Qatar.

Gli azzurri hanno prima superato negli ottavi dopo una combattutissima partita vinta al tie break 2-1 (30-32, 21-16, 15-9) contro i francesi Krou-Gauthier Rat per poi ripetersi nei quarti contro i cileni Grimalt M-Grimalt E. 2-0 (21-14, 21-18) staccando così il pass per la semifinale in programma domani alle ore 11.30 contro gli olandesi De Groot-Boermans.