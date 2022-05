Windisch-Dal Corso ai quarti di Madrid

MADRID (SPAGNA)- Prima giornata di gare per l’unica coppia italiana impegnata nel terzo appuntamento “Future” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Madrid (Spagna).

Grande partenza per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. Gli azzurri, inseriti nella Pool C, hanno esordito nel torneo spagnolo con due vittorie in altrettante partite disputate. La coppia tricolore questa mattina ha prima vinto 2-0 (21-19, 22-20) contro i lituani Stankevicius/Knaas, per ripetersi nel pomeriggio contro la coppia lettone composta da Tocs/Fokerots, superata con il risultato di 2-1 (15-21, 21-16, 15-5). In virtù dei due successi Jakob e Gianluca accedono direttamente ai quarti di finale, in programma nella giornata di domani.