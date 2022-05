Gli arbitri del beach in raduno a Roma

ROMA-E' in corso di svolgimento a Roma il raduno degli ufficiali di gara di beach volley per la stagione 2022. Al raduno ha dato il suo saluto il Presidente del Comitato Territoriale FIPAV Roma, Claudio Martinelli.

I lavori sono coordinati dal responsabile del settore nazionale ufficiali di gara Luigi Roccatto e dal referente della commissione arbitri ruolo beach, Antonella Vidale.

All'ordine del giorno i temi relativi alle informative arbitrali e alla programmazione della nuova stagione così come alcune lezioni tecniche di approfondimento. Presenti anche gli arbitri italiani che svolgono attività internazionale.