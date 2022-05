Menegatti-Gottardi in finale a Madrid

MADRID-Marta Menegatti e Valentina Gottardi grazie al successo al tie-break 2-1 (19-21, 21-12, 16-14) contro le austriache Klinger, D./ Klinger, R. hanno conquistato l’accesso alla finale del torneo “Future” del Beach Pro Tour in corso di svolgimento a Madrid. La gara contro le austriache è stata dura, durante la quale le due beachers azzurre hanno dovuto inseguire le avversarie che si erano imposte nel primo set prima di riuscire a ribaltare la situazione. Le azzurre affronteranno domani alle ore 12.50 le padrone di casa Soria/González nel match che vale il primo posto.

Finale mancata, invece, per le sorelle Victoria e Reka Orsi Toth. Il duo tricolore è stato superato in semifinale 2-1 (21-18, 15-21, 15-10) dalle spagnole Soria/González. Victoria e Reka dovranno superare velocemente l’amarezza per la sconfitta, perché ad attenderle c’è la finale per il terzo e quarto posto alle ore 11.50 contro le austriache Klinger, D./Klinger, R. Le finali 1°-2° posto e 3°-4° posto saranno trasmesse in streaming sul canale youtube della Confederazione Europea QUI