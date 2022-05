Menegatti-Gottardi argento a Madrid

MADRID-Arrivano due splendidi piazzamenti per le coppie italiane nel torneo “Future” del beach Pro Tour di Madrid. Si chiude, infatti, con un ottimo secondo posto il torneo spagnolo per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le due atlete, allenate da Caterina De Marinis, dopo aver conquistato ieri l’accesso alla gara valevole per la medaglia d’oro grazie al successo per 2-1 (19-21, 21-12, 16-14) contro le austriache Klinger, D./ Klinger, R, si sono oggi dovute arrendere in finale alle padrone di casa Soria/González 2-0 (21-19, 21-14).

Marta e Valentina contro le spagnole hanno disputato un buon primo set, mantenendo sempre il contatto con le avversarie, con le spagnole capaci di trovare nel finale il guizzo vincente che le ha portate in vantaggio (21-19). Nella seconda frazione complici anche qualche errore di troppo da parte delle atlete tricolori, le spagnole hanno preso il pallino del gioco e spinte dal pubblico di casa si sono assicurate la vittoria e il conseguente primo posto nel torneo.