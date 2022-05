Tre coppie italiane in semifinale a Cervia

Accedono alle semifinali Marta Menegatti e Valentina Gottardi e Viktoria e Reka Orsi Toth nel tabellone femminile e Fabrizio Manni e Francesco Vanni in quello maschile.

Marta Menegatti e Valentina Gottardi, impegnate oggi nei quarti di finale, hanno superato al tie break (20-22, 21-16, 20-18) le australiane Zeimann/Polley staccando il pass per la semifinale, in programma domani mattina alle ore 9 contro le svizzere Bentele/Lutz.

Stesso discorso per Viktoria e Reka Orsi Toth. Le azzurre impegnate nei quarti di finale in virtù dei due successi di ieri nel main draw, hanno invece avuto la meglio con il risultato di 2-0 (21-14, 21-17) sulle olandesi Van Driel/Ypema. Domani (ore 10) le sorelle Orsi Toth scenderanno in campo contro la coppia olandese Van Driel/Piersma, per cercare di guadagnarsi un posto in finale.

Nel tabellone maschile, ottimi risultati arrivano dalla coppia tricolore formata da Fabrizio Manni e Francesco Vanni che, dopo aver ottenuto un successo e una sconfitta nel main draw, quest’oggi hanno prima avuto la meglio per sugli australiani Fuller/O’Dea nel primo turno a eliminazione diretta, per poi superare 2-0 (21-17, 23-21) gli ucraini Popoc/Reznik. Fabrizio e Francesco domani alle ore 11 affronteranno gli svizzeri Zurcher/Jordan in semifinale.

Niente da fare invece per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Dopo il percorso netto nel tabellone principale, la coppia azzurra si è dovuta arrendere 2-0 (27-25, 21-16) nei quarti di finale alle svizzere Bentele/Lutz, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.

Sempre nel tabellone femminile la giovane coppia composta da Valentina Cali e Margherita Tega, dopo la sconfitta di ieri nella prima uscita della Pool A contro le compagne di nazionale Scampoli e Bianchin, questa mattina ha superato nettamente 2-0 (21-14, 21-18) le canadesi Marcelle/Sorra. Valentina e Margherita non sono riuscite a confermarsi nel primo turno di a eliminazione diretta, perso 2-0 (21-16, 21-17) contro le australiane Zeimann/Polley.

Anche la compagine italiana composta da Erika Ditta e Chiara They ha dovute dire addio alle speranze di un piazzamento sul podio. Partite direttamente dalle qualifiche, Erika e Chiara non sono risucite a superare la fase a gironi. Decisiva è stata la sconfitta contro le giapponesi Hashimoto/Reika, maturata con il punteggio di 2-0 (21-14, 21-19).

Nel tabellone maschile oltre alla cavalcata che ha portato la coppia Manni/Vanni a giocarsi la gara valevole la finale del torneo, nessun’altra coppia è riuscita a superare il main draw.

I primi a scendere in campo sono stati Tobia Marchetto e Marco Viscovich che, dopo la sconfitta di ieri, non sono riusciti a rifarsi, perdendo 2-0 (21-19, 21-14) nel secondo match della Pool A contro gli uruguaiani Cairus/Hannibal, venendo così eliminati dal torneo.

Anche gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso non sono riusciti a proseguire l’importante appuntamento nella riviera romagnola. Il duo azzurro è stato infatti sconfitto 2-0 (23-21, 21-11) dalla coppia australiana Schubert/Hodges.

Arriva un’altra sconfitta al tie break per Theo Hanni e Alberto Di Silvestre. Nonostante una buona prestazione, la formazione azzurra ha subito un 2-1 (21-16, 16-21, 15-5) da Fuller/O’Dea. Buono comunque il cammino dei giovani atleti italiani.