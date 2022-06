Jurmala: per Cottafava/Nicolai è finale

JURMALA (LETTONIA)-Ottime notizie per il beach volley italiano arrivano da Jurmala (Lettonia) dov'è in corso di svolgimento il torneo "Elite 16" del Beach Pro Tour 2022. La coppia azzurra composta da Paolo Nicolai e Samuele Cottafava dopo aver superato 2-0 (21-14, 21-18) gli statunitensi Shalk/Brunner nei quarti di finale, si sono ripetuti in semifinale contro i brasiliani Andre/George, battuti con il risultato di 2-0 (21-19, 22-20). In virtù di questa importante vittoria Paolo e Samuele hanno staccato il pass per la prima finale insieme nella massima competizione del nuovo circuito internazionale della disciplina sulla sabbia. Gli azzurri domani scenderanno in campo in finale contro i qatarioti Cherif/Ahmed alle ore 15.