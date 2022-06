Volley In Piemonte Fiorentini è Campione d'Italia Under 16

ROMA- Un tricolore meritato, vinto con testa, cuore e determinazione, al termine di una finale bellissima contro le romane del Volleyrò Casal de’ Pazzi che si sono arrese al quarto set, dopo oltre due ore di gioco e spettacolo al Palazzo dello Sport di Roma (Eur). La finalissima tricolore Under 16 Femminile non ha deluso le attese, premiando la In Volley Piemonte Fiorentini, una squadra che non perde da 75 partite tra Under 15 e Under 16 e che in questo lungo periodo di due anni ha lasciato alle avversarie solamente 16 set, conquistando entrambi gli scudetti di categoria (2021 e 2022) con lo stesso roster. La società campione d’Italia in carica dell’Under 17 contro quella che nella passata stagione ha trionfato nell’Under 15: l’atto conclusivo della manifestazione targata FIPAV Lazio e FIPAV Roma, con il sostegno di Regione Lazio, Roma Capitale e Città Metropolitana, e con la partnership di Coldiretti Roma e Checco dello Scapicollo, non poteva che essere una meravigliosa resa dei conti sportiva tra due delle migliori società di pallavolo femminile in Italia. E lo spettacolo non è mancato, in campo e sugli spalti con 3.000 spettatori presenti.



Per la finale scudetto coach Pilieci schiera il Volleyrò con Allaoui in palleggio, Farelli sulla diagonale, Camerini ed Esposito a banda, Franceschini e Sawa al centro e con Bonafede e Ribechi ad alternarsi nel ruolo di libero. La partenza, dopo un sostanziale equilibrio almeno fino al 7-7, è però a forte trazione piemontese. In Volley prova subito a imporre il proprio ritmo alla gara e ci riesce grazie all’ottima verve di Cantoni in regia e poi dell’opposto Vighetto, delle schiacciatrici Buffone, Bonitempo e Prekducaj, di Molino al centro e di Mangalagiu nel ruolo di libero. Quella delle biancoblù è una pallavolo talmente evoluta che le giocatrici in campo sono intercambiabili e, spesso, si trovano ad aiutarsi l’una con l’altra; come accade nel punto del 16-21 che segna la svolta per la formazione di Trinchero e permette a Buffone e compagne di prendere il largo. Anche nel secondo set le campionesse d’Italia in carica dell’Under 15 imprimono il loro marchio sull’andamento del match, guidando il parziale dall’inizio alla fine. Prekducaj è imprendibile, Buffone non sbaglia un colpo e la palleggiatrice Cantoni riesce sempre a trovare le giocate giuste. La reazione di Volleyrò arriva solo nel finale, ma è tardiva e non inverte l’inerzia di una gara che va sullo 0-2 in favore di Piemonte. Nel terzo parziale le romane si portano subito avanti: le ragazze di Pilieci accelerano e guadagnano il +5 della tranquillità (21-16) che permette loro di chiudere i giochi sul 25-17. È un Volleyrò completamente rinnovato quello che continua a premere sull’acceleratore, anche grazie alla ritrovata Del Freo che cambia il volto della sua squadra dalla panchina. In vantaggio sul 22-17, però, il Casal de’ Pazzi molla la presa e subisce una clamorosa rimonta che permette allo scudetto di prendere l’autostrada verso Chieri dopo i vantaggi (24-26).



La squadra campione d’Italia è stata premiata dal vicepresidente federale Luciano Cecchi e dall’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi di Roma Capitale, Alessandro Onorato, il quale si è congratulato con tutte le formazioni parlando di questo evento come “l’esempio di ciò che Roma vuole essere: la città dello sport e delle manifestazioni nazionali e internazionali”. All’evento hanno partecipato anche il senatore Bruno Astorre, che ha spiegato come per la Regione Lazio “la pallavolo è centrale e lo sarà sempre, visto il grande seguito e la straordinaria capacità di avvicinare i giovani”, il direttore generale di Sport e Salute, Diego Nepi Molineris e il tecnico della Nazionale Under 17F Pasquale D'Aniello. “Complimenti alle ragazze, siete le vere protagoniste di un evento indimenticabile” le parole di Cecchi.