Al via i Mondiali di beach volley

ROMA-Prenderà il via domani la rassegna iridata di beach volley in programma al Foro Italico fino al 19 giugno. Nove le coppie italiane in gara che cercheranno di farsi strada nel lungo e tortuoso percorso al termine del quale saranno ben 192 i match giocati. Roma e il Parco del Foro Italico, dunque, dopo undici anni tornano a ospitare i Campionati del Mondo per un’edizione che si preannuncia spettacolare e avvincente dal punto di vista tecnico.