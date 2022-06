Mondiali: le coppie italiane protagoniste

ROMA- Giornata positiva per gli azzurri ai Mondiali di beach volley in corso di svolgimento al Foro Italico di Roma. Le coppie di maggior spessore hanno tutte strappato il pass per la fase ad eliminazione diretta. Nette vittorie per Lupo/Ranghieri, Nicolai /Cottafava e Carambula/Rossi con il primo posto nelle rispettive e la qualificazione in grande sicurezza. In campo maschile vanno avanti anche Benzi/Bonifazi, nonostante la sconfitta di questa sera. Fatale invece il ko patito da Windisch/Dal Corso che costa ai giovani azzurri l’eliminazione. In campo femminile Scampoli/Bianchin escono dal campo sconfitte ma comunque accedono al Lucky Losers. Danno forfait le sorelle Orsi Toth per l’infortunio che ha messo fuori causa Viktoria.

Vediamo nel dettaglio tutti gli incontri che hanno visto protagoniste le coppie italiane.

NICOLAI/COTTAFAVA (ITA) - CRABB TR./BOURNE (USA) 2-0 (21-11, 21-19)-

Missione compiuta dagli azzurri Paolo Nicolai e Samuele Cottafava, vincitori del terzo match consecutivo nella pool K contro gli statunitensi Crabb Tr./Bourne 2-0 (21-11, ). Nel match che metteva in palio il primo posto del girone Paolo e Samuele hanno sfoderato una prova di forza, non lasciando scampo agli avversari. Perfetto il primo set della coppia italiana, padroni assoluti del campo. Gli americani sono andati subito in grande difficoltà e Nicolai-Cottafava hanno avuto strada libero (21-11).

Più equilibrata la seconda frazione, il duo italiano ha tentato nuovamente di allungare, ma Crabb Tr.-Bourne non si sono arresi così facilmente (15-15). L'equilibrio è stato rotto da Nicolai-Cottafava, freddi a chiudere la partita sul (21-19). Paolo e Samuele torneranno in campo mercoledì sera nei sedicesimi di finale.

SCAMPOLI/BIANCHIN (ITA) - BORGER/SUDE (GER) 0-2 (19-21, 18-21)-

Nel match delle ore 22 le azzurre Claudia Scampoli E Margherita Bianchin sono state superate dalle tedesche Borger-Sude 0-2 (19-21, 18-21). Le italiane contro la forte coppia tedesca hanno disputato un bel match, lottando in entrambi i set. Il primo parziale è stato molto combattuto, le due formazioni si sono risposte colpo su colpo, arrivando in parità sul (19-19). Nel finale Claudia e Margherita hanno sprecato qualche buona occasione e le tedesche ne hanno approfittato.

Domani Clauda e Bianchin saranno impegnate Lucky Losers match contro le cilene Rivas Zapata - Chris (ore 15).

Simile il copione della seconda frazione, Scampoli-Bianchin con determinazione sono sempre rimaste a contatto delle tedesche, però nel momento chiave non ce l'hanno fatta a piazzare il break decisivo.

“Quando giochi contro queste coppie sai benissimo che vincere o perdere è una questione di episodi – ha dichiarato Margherita Bianchin – le tedesche hanno una marcia in più, perché nei momenti cruciali sembrano fortunate ma non è affatto così. Noi stiamo facendo dei passi in avanti”. “Loro hanno un vissuto e un’esperienza da far invidia – ha aggiunto Claudia Scampoli – possiamo solo che imparare. Essere andate così vicine a batterle ci dà tante speranze per andare avanti in questo Mondiale e giocarcela da protagoniste”.

POOL I: V. ORSI TOTH/R. ORSI TOTH (ITA) - WORAPEERACH AYAKORN/NARAPHORNRAPAT (THA) 0-2-

Forfait delle sorelle Orsi Toth a causa dell’infortunio subìto ieri da Viktoria nel match contro le tedesche Tillmann/Muller. Viktoria e Reka salutano così la rassegna iridata.

CARAMBULA/ROSSI - BRUNO SCHMIDT/SAYMON 2-1 (18-21, 21-19, 18-16)-

Grande spettacolo nella sfida pomeridiana che metteva in palio il primo posto della Pool A, tra gli azzurri Carambula-Rossi e i brasiliani Bruno S.-Saymon. Una sfida emozionante e combattuta che si è protratta per oltre un'ora di gioco, premiando alla fine la coppia italiana 2-1 (18-21, 21-19, 18-16).

Fin dal primo set le due formazioni non si sono risparmiate, mostrando un livello di gioco molto alto. Nel finale i brasiliani hanno piazzato il break vincente e il parziale si è chiuso sul (18-21).

La sfida è salita ulteriormente di livello nella seconda frazione, più volte Adrian ed Enrico hanno tentato l'allungo, ma i sudamericani hanno sempre risposto, tenendo in parità il set sul (19-19).

Alla lunga la determinazione di Carambula-Rossi ha prevalso sulla resistenza dei brasiliani, costretti ad arrendersi ai vantaggi (22-20).

Altrettanto spettacolare è stato il tie-break, nel corso del quale le due coppie hanno dato vita a un confronto serrato (9-9). Diversi sono stati i cambi al comando, finché si è arrivati di nuovo ai vantaggi, quando Carambula-Rossi si sono assicurati la vittoria e il primo posto nel girone (18-16). Gli azzurri erano già certi della qualificazione ai sedicesimi di finale.

Queste le parole di Adrian Carambula: « E’ stata una partita fantastica, siamo felicissimi di aver vinto. Abbiamo stretto i denti, nonostante le difficoltà fisiche, e devo ringraziare Enrico Rossi per il grande lavoro che ha fatto oggi in campo. Ora ci riposiamo e poi da mercoledì testa sui sedicesimi di finale.”

Enrico Rossi: “Sono felicissimo del risultato. Siamo scesi in campo già certi della qualificazione alla fase ad eliminazione, ma non ci siamo risparmiati anche per regalare spettacolo al pubblico presente. Ora abbiamo un giorno per ricaricare le batterie, poi ci concentreremo sulla fase a eliminazione diretta ».

LUPO/RANGHIERI (ITA) - BRYL/LOSIAK (POL) 2-0 (28-26, 21-16)-

Grande vittoria di Daniele Lupo e Alex Ranghieri, 2-0 (28-26, 21-16) sui polacchi Bryl-Losiak. Un successo molto importante che lancia la coppia azzurra al primo posto del girone e li qualifica direttamente ai sedicesimi di finale. Sotto gli occhi del presidente del CONI Giovanni Malagò, Daniele e Alex hanno dato vita a un primo set tiratissimo, con nessuna delle due formazioni disposta a cedere. Nel finale Lupo-Ranghieri hanno avuto il merito di essere più concreti e così si sono imposti ai vantaggi. Caricati dalla vittoria del primo parziale, nel secondo gli azzurri hanno dettato legge e per la coppia avversaria non c'è stato più niente da fare.

« Siamo felicissimi del risultato che abbiamo ottenuto oggi. Abbiamo avuto qualche problema all’inizio ma poi stiamo stati bravi a rimanere sempre concentrati. Siamo cresciuti rispetto alla prima partita. Daniele mi ha aiutato a ritrovare me stesso, non è stato semplice giocare una partita così calda con i ragazzi polacchi vincitori degli ultimi due tornei del Beach Pro Tour ».

WINDISCH/DAL CORSO (ITA) - KANTOR/RUDOL (POL) 1-2 (24-22, 13-21, 9-15)-

Nell'ultima partita del girone gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso sono stati sconfitti dai polacchi Kantor-Rudol (POL) 1-2 (24-22, 13-21, 9-15), un ko pesante che condanna la coppia italiana all'uscita del torneo. In virtù del peggiore quoziente punti con i polacchi e con i cileni Grimalt-Grimalt Jakob e Gianluca hanno chiuso al quarto posto il proprio girone.

Dopo un ottimo primo set, vinto ai vantaggi, nel secondo Windisch-Dal Corso hanno subito il gioco degli avversari e così si è andati al tie-break. Nel set decisivo la coppia italiana non è riuscita a reagire e i polacchi hanno ottenuto vittoria e qualificazione.

Queste le parole di Gianluca Dal Corso: « Nel primo set le cose hanno funzionato molto bene, mentre dal secondo abbiamo accusato un calo. I polacchi hanno iniziato a battere più su di me e alla fine non siamo stati lucidi in attacco ».

Queste le parole di Jakob Windisch: « Noi siamo comunque felici, abbiamo espresso un gioco d'alto livello. Questo torneo deve essere un punto di partenza ».

BENZI/BONIFAZI (ITA) - LUINI/PENNINGA (NED) 0-2 (16-21, 20-22)-

Si apre con una sconfitta di Carlo Bonifazi e Davide Benzi la quarta giornata di gare della rassegna iridata di beach volley. Sulla sabbia del centrale del Foro Italico, la coppia italiana è stata sconfitta con il risultato di 2-0 (21-16, 20-22) dagli olandesi Luini/Penninga. Risultato che obbliga gli azzurri a scendere in campo domani nel primo turno a eliminazione diretta. Un primo set che ha visto la coppia azzurra un pò contratta a vantaggio dei rivali che con il passare del tempo aumentano il vantaggio (17-11) per chiudere sul 21-16. Un pò di rammarico nella seconda frazione di gioco; una battaglia punto a punto ha caratterizzato tutto i secondo set. A spuntarla ancora una volta gli olandesi che chiudono ai vantaggi 22-20.

Queste le parole di Davide Benzi: « Nel match di oggi contro l’Olanda potevamo fare qualcosa di più nel primo set. È stato un parziale molto combattuto e in questi casi poi contano anche gli episodi ».

Queste le parole di Carlo Bonifazi: « Abbiamo approcciato a questo Mondiale con l’idea di giocare il nostro miglior beach volley. A parte il primo match giocato contro i campioni Olimpici Mol-Sorum, negli altri incontri abbiamo dimostrato di poter dire la nostra. Oggi c’è un po' di rammarico perché avevamo la possibilità di portare la gara al tie-break. Ora ricarichiamo le batterie per giocare domani i lucky loser e provare a centrare i sedicesimi ».