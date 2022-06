Mondiali: il derby azzurro lo vincono Gottardi/Menegatti

ROMA -Grazie al successo per 2-0 (25-23, 21-15) su Scampoli/Bianchin, Marta Menegatti e Valentina Gottardi hanno conquistato l’accesso ai quarti di finale della rassegna iridata in corso di svolgimento al Foro Italico. Per Marta Menegatti si tratta della terza volta in carriera dopo il quinto posto nel 2019 ad Amburgo (in coppia con Orsi Toth) e nel 2013 a Stare Jablonki (con Cicolari), per l’Italia femminile, in generale, si tratta della quarta volta se si considera anche il quinto posto di Bruschini/Solazzi nel 2001 a Klagenfurt.

OTTAVI DI FINALE: MENEGATTI/GOTTARDI - SCAMPOLI/BIANCHIN 2-0 (25-23, 21-15)-

Negli ottavi di finale le azzurre Marta Menegatti e Valentina Gottardi si sono aggiudicate il derby italiano contro Claudia Scampoli e Margherita Bianchin 2-0 (25-23, 21-15).

La coppia azzurra, grazie al successo odierno, domani scenderà nuovamente in campo al centrale del Foro Italico per affrontare (ore 20) le canadesi Bukovec-Brandie.

Il primo set della sfida tra Menegatti/Gottardi e Scampoli/Bianchin è stato contraddistinto da un sostanziale equilibrio, nessuna delle due coppie è infatti riuscita ad allungare (13-13). Marta e Valentina hanno tentato di rompere la parità (15-13), ma le avversarie hanno risposto prontamente (19-20). La logica conseguenza sono stati i vantaggi, Scampoli/Bianchin hanno avuto per prime la palla set (19-20), ma a spuntarla sono state Menegatti/Gottardi (25-23).

Nella seconda frazione Marta e Valentina sono partite forti (6-3), mettendo in difficoltà la coppia avversaria. Scampoli/Bianchin hanno tenuto duro fin sul (8-7), poi un servizio vincente di Menegatti ha dato il via a un lungo parziale che ha indirizzato il set (12-7). Scampoli e Bianchin hanno commesso una serie di errori e sono scivolate ulteriormente indietro, mentre le avversarie non hanno più sbagliato niente e si sono guadagnate meritatamente i quarti di finale (21-15).

LE PROTAGONISTE-

Marta Menegatti- « La partita di oggi contro Claudia e Margherita ha un sapore speciale perché giocare un derby in casa è qualcosa di molto affascinante. Siamo state brave nella gestione sia tattica sia emotiva per quasi tutto il match e questo ci ha permesso poi di vincere. Siamo soddisfatte e molto felici per quello che abbiamo fatto vedere in campo. Per me si tratta del terzo quarto di finale in un Mondiale e aver raggiunto questo risultato qui in casa è bellissimo. Per me è sempre magico giocare al Foro Italico, ricordo ancora le emozioni che ho vissuto nel 2011 qui a Roma e sono davvero felice di averle rivissute nuovamente oggi ».

Valentina Gottardi- « La partita di domani sarà sicuramente durissima. Giocare un quarto di finale non è mai facile, in particolare se si tratta di un Mondiale. Le canadesi Bukovec/Brandie che affronteremo sono una squadra molto forte, noi dovremo essere concentrate fin dall’inizio e mettere la giusta cattiveria su ogni pallone ».