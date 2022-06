Torna il Summer Tour di Sand Volley

ROMA- A poco più di un mese di distanza dalla fine della stagione indoor, la Lega Pallavolo Serie A Femminile torna con uno degli storici appuntamenti della stagione estiva, dopo due anni di stop a causa della pandemia: il vivo Lega Volley Summer Tour. La competizione di Sand Volley 4×4 sarà come di consueto organizzata con il supporto di Master Group Sport e il naming partner dei campionati di Serie A1 e Serie A2, la compagnia telefonica vivo, sarà title sponsor anche di questa manifestazione che si svolgerà in tre tappe su alcune delle più belle spiagge italiane. Si parte il weekend del 9-10 luglio, con la 16a Supercoppa Italiana a Lignano Sabbiadoro, si prosegue a Riccione il fine settimana successivo con la 22a Coppa Italia e si chiude infine a San Benedetto del Tronto, scelta come cornice per la due giorni che assegna il titolo del 27a Campionato Italiano tra il 23 e il 24 luglio.

A contendersi i trofei ci saranno ben sei società di Serie A1 e Serie A2, alcune delle quali protagoniste delle passate edizioni. Insieme all’esordiente Cuneo, ci saranno infatti le campionesse italiane in carica di Brescia, che accompagnano le detentrici della Supercoppa Italiana Monza e le vicecampionesse di Casalmaggiore, con UYBA alla seconda partecipazione e San Giovanni In Marignano alla terza. Le atlete che scenderanno in campo verranno svelate nelle prossime settimane, con protagoniste sia dei campionati indoor che del beach volley, pronte a darsi battaglia sulla sabbia per stupire il pubblico presente e quello da casa. Le tre tappe saranno infatti seguite sui social e online, con dirette dai campi sul canale Youtube della Lega e le finali in esclusiva sul sito Sport Mediaset, pronto a coprire la competizione anche con servizi sul telegiornale sportivo.