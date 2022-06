Mondiali: domani si assegnano i titoli iridati

Duda/Ana Patricia (BRA) - Bukovec/Brandie (CAN) in campo per il titolo femminile, Renato/Vitor Felipe (BRA)-Mol/Sorum (NOR) per quello maschile. Ricordate con un minuto di silenzio Enrica Macci e Serena Ursillo venute a mancare ieri a causa di un tragico incidente stradale