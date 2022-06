Mondiali: il titolo iridato alle brasiliane Duda/Ana Patricia

ROMA- Sono le brasiliane Duda/Ana Patricia a conquistare la Medaglia d’oro dei Mondiali Femminili di beach volley. Il tandem carioca si è imposto in finale contro le canadesi Bukovec/Brandie che si sono arrese in due set 0-2 (17-21; 19-21) al cospetto delle avversarie che si sono dimostrate superiori in ogni fondamentale.