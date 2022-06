Conclusa a Bellaria la 1a giornata

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)-Si è conclusa quest’oggi, presso il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN), la prima giornata di gare del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 di beach volley. Come annunciato in fase di presentazione, il livello di questo primo appuntamento “Gold” del massimo circuito nazionale della disciplina sulla sabbia si è dimostrato essere molto alto, come testimoniano le belle ed entusiasmanti partite che quest’oggi hanno colorato la bella location balneare romagnola.