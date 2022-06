Conclusa al Circeo la prima giornata dell'ICS Beach Tour

SAN FELICE CIRCEO (LATINA)-Si è conclusa una spettacolare prima giornata di gare alla spiaggia "La Fratta" di San Felice Circeo, che sta ospitando la tappa n.1 dell'ICS Beach Volley Tour Lazio 2022. Come ogni anno, è stato il litorale pontino - e in particolare il promoter JAPP Beach Volley di Pino Percoco - ad aprire le danze, con match avvincenti sia nel tabellone maschile sia in quello femminile.