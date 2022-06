Coppa Italia a Menegatti/Gottardi e a Lupo/Ranghieri

BELLARIA IGEA MARINA (RIMINI)- Si è conclusa, presso il Polo Est Village di Bellaria Igea Marina (RN), la prima tappa “Gold” del Campionato Italiano Assoluto Perla Nera 2022 di beach volley . Una settimana intensa quella vissuta nello splendido comune romagnolo, iniziata prima con le tappe dedicate al Campionato Italiano Giovanile (Under 16, Under 18 e Under 20), per poi concludersi nel weekend con il primo grande appuntamento dedicato ai migliori beachers del panorama nazionale che, come noto, ha assegnato il primo grande trofeo stagionale: la Coppa Italia 2022.

Il ricco weekend di gare, ha preso il via venerdì 24 giugno con le qualifiche per poi proseguire sabato con le gare del main draw che sono servite a delineare il tabellone delle finali giocate quest’oggi.

Ad aggiudicarsi la Coppa Italia 2022 nel tabellone femminile è stata la coppia composta da Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre si sono rese protagoniste di un torneo molto positivo, iniziato con tre vittorie nel main draw; successi che hanno permesso alla compagine tricolore di qualificarsi direttamente alle semifinali in programma questa mattina. Nella gara valevole l’accesso in finale la coppia della nazionale italiana allenata da Caterina De Marinis ha superato 2-0 (21-17, 21-17) le argentine Fernanda Pereyra e Ana Gallay. In finale le azzurre si sono trovate davanti l’agguerrita e forte coppia composta da Giada Benazzi e Sara Breidenbach, unica squadra che tra l’altro nel main draw era riuscita a strappargli un set. Prima frazione di gioco dominata dalle ragazze di coach De Marinis e chiusa sul 21-14. Nel secondo set invece c’è stata la reazione di Benazzi/Breidenbach; Giada e Sara con grande orgoglio si sono portate avanti verso la fine del set, ma non è bastato. Menegatti/Gottardi hanno raggiunto le rivali sul 18-18, per poi piazzare l’allungo decisivo, che ha decretato la fine del match (21-18).

La finale per il 3°/4° posto ha visto scontrarsi le due coppie internazionali presenti a Bellaria Igea Marina: le argentine Fernanda Pereyra e Ana Gallay e le atlete provenienti dalla Repubblica di Vanuatu Sherysyn Toko e Pata Miller. Ad ottenere il terzo gradino del podio sono state le sud americane, vittoriose sulle rivali con il risultato di 2-1 (21-17, 18-21, 15-11).

Marta Menegatti è stata nominata miglior giocatrice del torneo.

A trionfare nel tabellone maschile invece sono stati Daniele Lupo e Alex Ranghieri. La coppia azzurra, proveniente dalla rassegna iridata di Roma, ha esordito nel torneo tabellone principale, dove ha collezionato tre vittorie e una sconfitta, rimediata da Enrico Rossi e Marco Caminati. In virtù di questi risultati Daniele e Alex questa mattina sono stati impegnati nel 4° turno perdenti contro Carlo Bonifazi e Davide Benzi, con quest’ultimo costretto a lasciare il campo durante il tie break a causa di un problema fisico. In semifinale Daniele e Alex si sono ritrovati davanti nuovamente Enrico Rossi e Marco Caminati. Questa volta ad aggiudicarsi il match sono stati Lupo/Ranghieri, vittoriosi con il risultato di 2-1 (17-21, 21-18, 15-10). In finale gli azzurri hanno dovuto affrontare i detentori del trofeo 2021 Andrea Abbiati e Tiziano Andreatta. Sono partiti subito forte Daniele e Alex guadagnando subito un buon break (14-8) e forti del vantaggio acquisito hanno chiuso il primo set sul 21-16. La seconda frazione di gara è proseguita sulla stessa scia del primo set, con Lupo/Ranghieri subito davanti (9-6). Con un beach volley davvero di grande qualità la forte compagine azzurra non ha mollato la presa continuando ad aumentare il vantaggio (17-11) e nonostante una timida ripresa di Abbiati/Andreatta, è riuscita a chiudere l’incontro sul 21-18. I quattro atleti hanno divertito e fatto emozionare i tanti presenti accorsi sulle tribune del Polo Est Village di Bellaria Igea Marina, regalando momenti di sport davvero emozionanti.

Grande match anche quello fra le coppie composte da Enrico Rossi/Marco Caminati e Matteo Cecchini/Paolo Ingrosso valevole per il 3°/4° posto. Ad ottenere la terza posizione sono stati Enrico Rossi e Marco Caminati, grazie al successo per 2-0 (22-20, 21-17) sui rivali. La coppia riunitasi per questo primo evento Gold del circuito nazionale, ha disputato un torneo incredibile deliziando la platea con match giocati con grande forza e tecnica. Rossi ha dominato a muro mentre Caminati si è reso protagonista di giocate ad effetto da ricordare.

Tante le autorità presenti per la Cerimonia di Premiazione: Adriano Bilato, vice presidente FIPAV; Fabio Galli, coordinatore FIPAV per l’attività territoriale di beach volleyball in Italia; Bruno Galli, vice sindaco Bellaria Igea Marina; Roberto Bulegato, presidente comitato organizzatore; Riccardo Pozzi, presidente Dynamo Volley; Davide Cupioli, presidente provinciale associazione Confartigianato Imprese Rimini; Narciso Piccin presidente associazione Confartigianato Imprese Bellaria Igea Marina; Pierluigi Grossi, presidente Dynamo Running Bellaria Igea Marina.

I PROSSIMI APPUNTAMENTI DEL CAMPIONATO ITALIANO ASSOLUTO “GOLD”-

29-31 luglio, Termoli (CB)

2-4 settembre, Caorle (VE)