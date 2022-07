Per gli azzurri solo sconfitte a Gstaad

GSTAAD (SVIZZERA)- Si è conclusa la prima giornata di gare per le coppie italiane impegnate nell’evento “Elite 16” del Beach Pro Tour 2022 in corso di svolgimento a Gstaad (Svizzera).

Prime uscite del main draw sfortunate per le coppie azzurre: nel tabellone maschile Paolo Nicolai e Samuele Cottafava non sono riusciti a superare la coppia norvegese Berntsen/Mol, uscendo sconfitti con il risultato di 2-0 (21-19, 21-13). Esordio con sconfitta anche per Daniele Lupo e Alex Ranghieri; il team azzurro è stato superato 2-0 (21-16, 21-10) dagli estoni Nolvak/Tiisaar. Decisivo sarà il derby tutto tricolore, in programma domani giovedì 7 luglio (orario da definire), che vedrà opposte proprio le due compagini azzurre nella seconda uscita della Pool F.

Debutto con sconfitta nel tabellone femminile anche per Claudia Scampoli e Margherita Bianchin. Le azzurre sono state superate 2-0 (21-14, 21-16) dalle forti canadesi Pavan/Melissa. Per Claudia e Margherita, la seconda uscita della Pool D è in programma domani (orario da definire) contro le canadesi Megan/Nicole.