Summer Tour: oggi la prima giornata a Riccione

RICCIONE - Il sabato del vivo Lega Volley Summer Tour, l'evento organizzato da Lega Pallavolo Serie A Femminile e Master Group Sport sulle migliori spiagge italiane, ha regalato non poche sorprese a tutti gli appassionati, testimoniando ancora una volta il livello incredibile delle squadre in campo nella splendida cornice di Piazzale Roma a Riccione che assegna la 22° Coppa Italia. La MT San Giovanni in Marignano, dopo il quinto posto di Lignano Sabbiadoro, è scesa in campo da padrona di casa e, grazie anche al prezioso innesto di De Bortoli, non ha fatto prigionieri: 2-0 alle campionesse di Supercoppa della Stabili Impresa di Costruzioni Casalmaggiore e stesso risultato alla Banca Valsabbina Millenium Brescia. Due punteggi che hanno valso 6 punti, il primo posto nel Girone A e la semifinale contro la Vero Volley Monza, arrivata seconda nel Girone B e vincitrice dello spareggio contro Casalmaggiore.



Proprio le ragazze casalasche, dominanti nella prima tappa, hanno sofferto terribilmente le assenze di Torrese e soprattutto di Colzi e, senza ricambi, sono passate dalle zero sconfitte alle zero vittorie. Uno score che costringerà le atlete in rosa a competere solamente per il quinto posto contro le leonesse di coach Bonini che, nonostante i 3 punti nel girone, hanno perso lo spareggio contro una rediviva E-work Laica Busto Arsizio, senza successi nel raggruppamento e nella tappa precedente, ma solida e concreta nella battaglia decisiva che le garantirà la semifinale contro la Cuneo Granda Volley. Entrambe le contendenti possono essere ampiamente soddisfatte dei nuovi innesti in rosa, con Piani, Moro, Gabrielli e Kantor da un lato e Gabellini dall'altro, decisiva per il primo posto delle gatte nel gruppo B insieme alla onnipresente Cecconello.



Domani giornata decisiva quindi, per l'appuntamento che rientra nel cartellone degli eventi sportivi, sostenuto dalla Regione Emilia-Romagna, per la valorizzazione del territorio e l'attrattività turistica. La mattina spazio alle semifinali e alla finalina per il quinto posto, nel pomeriggio lo spettacolo della finale per il terzo posto e della finalissima che assegna la 22° Coppa Italia.