Tour Lazio: a Maccarese decise le prime 4 coppie nelle semifinali

MACCARESE (ROMA) -Primi verdetti dalla 3a tappa dell' ICS Beach Volley Tour Lazio 2022 : allo stabilimento "Acqua e Sale" di Maccarese il torneo organizzato da FIPAV Lazio, Istituto per il Credito Sportivo e Regione Lazio ha "promosso" le prime 4 semifinaliste. Domani mattina si ripartirà dai "quinti", con le semifinali in programma a mezzogiorno e le finali alle ore 15.00 (femminile) e alle ore 16.00 (maschile) entrambe in diretta sulla pagina Facebook FIPAV Lazio. Nel tabellone femminile Michela Sciscione-Francesca Furlanetto (2 vittorie su 2) e Alessia Marrocco-Mara Mancini (risalite dal tabellone perdenti dopo essere state battute da Rocci e Gless) hanno già conquistato un posto tra le migliori 4 alla fine della prima giornata di gare.

Nel tabellone maschile (17 coppie iscritte) i campioni dell'ultima Daniele Sablone ed Emanuele Bondini, hanno conquistato il pass per la semifinale di domani grazie a un percorso netto di 3 vittorie su 3; insieme a loro, sono già certi di un posto in semifinale i n.2 del raking, cioè Luca Ciccarelli e Alessio Fornaro, anche loro reduci da 3 successi in poche ore. L'evento è organizzato dal CR Lazio e da ICS grazie alla collaborazione del promoter locale RomaBeachTour: dopo il grande show sul litorale pontino (San Felice Circeo) e sul lago (Anguillara) la kermesse ha fatto tappa sulla spiaggia di Roma, dove concluderà peraltro la sua corsa il 30 e 31 luglio, ad Ostia, dopo l'appuntamento della prossima settimana (23/24 luglio) a Latina, in centro città.