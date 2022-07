Beach Pro Tour: a Cirò avanzano le coppie azzurre

ROMA - Buone notizie arrivano da Cirò Marina (KR) dov’è in corso di svolgimento il torneo “Future” del Beach Pro Tour 2022 di beach volley. Sono tre le coppie azzurre che domani saranno impegnate nelle semifinali: due nel tabellone femminile e una in quello maschile.

Nel tabellone femminile si sono qualificate Valentina Calì e Margherita Tega e Giulia Rubini e Giada Godenzoni. Valentina e Margherita, questa mattina si sono imposte 2-1 (22-24, 28-26, 15-11) contro le australiane Kendall/Fleming nel primo turno a eliminazione diretta per poi confermarsi nei quarti di finale contro le inglesi Grimson/Mumby, superate 2-0 (21-17, 21-18). Le azzurre del Club Italia domani (ore 11) affronteranno in semifinale la coppia estone Hollas/Soomets.

Stesso risultato ottenuto anche da Giulia Rubini e Giada Godenzoni; anche loro, impegnate questa mattina nel primo turno a eliminazione diretta, hanno battuto 2-0 (21-15, 21-18) le israeliane Dave/Ashush per poi superare 2-1 (17-21, 21-13, 15-12), in un derby tutto tricolore, le azzurre Reka Orsi Toth e Anna Pelloia, qualificatesi ai quarti di finale in virtù delle due vittorie conquistate ieri nella pool. Giulia e Giada domani (ore 10) affronteranno le statunitensi Anderson/Turner.

Nel tabellone maschile invece l’unica coppia a qualificarsi alle semifinali è stata quella composta da Carlo Bonifazi e Davide Benzi. Gli atleti azzurri in mattinata hanno ottenuto la seconda vittoria della Pool A contro i norvegesi Mol/Ringoen, superati 2-0 (21-18, 21-19). Nei quarti di finale il team azzurro ha superato 2-1 (21-18, 21-19) gli azzurri Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso, che durante la giornata hanno collezionato una sconfitta nella seconda uscita della Pool B, rimediata contro gli ungheresi Hajos/Streli e una vittoria per 2-0 (21-15, 21-19) contro Giacomo Spadoni e Michele Luisetto; quest’ultima coppia, uscita nel primo turno a eliminazione diretta proprio in virtù della sconfitta nel derby tutto azzurro.

Per Carlo Bonifazi e Davide Benzi l’appuntamento in semifinale è fissato domani alle ore 13 contro gli inglesi Batrane/Bialokoz; stessi inglesi che hanno eliminato con il risultato di 2-1 (21-15, 13-21, 16-14) nei quarti di finale l’ultima coppia italiana presente nel tabellone maschile, quella composta da Tobia Marchetto e Marco Viscovich.

Si chiude al 5° posto, invece, il percorso di Enrico Rossi e Adrian Carambula nell’evento “Challenge” del BPT 2022 di beach volley a Espinho (Portogallo). Gli azzurri infatti, dopo la qualificazione agli ottavi di finale, ottenuta in virtù delle due vittorie nella Pool D, questa mattina hanno superato 2-0 (21-16, 21-13) gli americani Crabb/Bourne; in serata però Enrico e Adrian non sono riusciti a confermarsi nel match valevole l’accesso in semifinale contro i lettoni Samoilovs/Smedins. Gli azzurri hanno ceduto al tie break 2-1 (21-19, 14-21, 15-11) concludendo così il torneo portoghese.