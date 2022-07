Pro Tour beach: bene Menegatti-Gottardi

AGADIR (MAROCCO) - Si è conclusa la prima giornata del torneo “Challenge” del BPT 2022 di beach volley in corso di svolgimento ad Agadir (Marocco). Dopo le qualifiche di ieri, quest’oggi ha preso il via il tabellone principale che ha visto la presenza di quattro coppie azzurre.

Due vittorie nelle prime due uscite nella Pool C per Marta Menegatti e Valentina Gottardi. Le azzurre hanno esordito superando 2-1 (16-21, 21-16, 16-14) le australiane Zeimann/Polley nella pirma uscita per poi confermarsi contro le svizzere Bobner/Vergè-Dèprè, superate 2-0 (24-22, 21-16). Marta e Valentina in virtù delle due vittorie staccano il pass diretto per gli ottavi di finale in programma domani alle ore 12 contro le americane Stockman/Kraft.

Sempre nel tabellone femminile niente da fare per le azzurre Claudia Scampoli e Margherita Bianchin che nelle prime due uscite della Pool B sono state sconfitte al tie break contro le olandesi Van Driel/Ypma (21-16, 13-21, 15-11) e contro le ceche Hermannova/Stochlova, perdendo così la possibilità di proseguire il torneo.

Ottavi di finale conquistati anche per Enrico Rossi e Adrian Carambula. Gli azzurri infatti hanno ottenuto due vittorie nella Pool A contro i padroni di casa Saber/El Gharouti, superati nettamente 2-0 (21-10, 21-10) e contro gli argentini Capogrosso N./Capogrosso T, battuti 2-0 (21-15, 21-18).

Esordio con sconfitta invece per Jakob Windisch e Gianluca Dal Corso. La coppia tricolore è stata superata 2-0 (24-22, 21-15) dai marocchini Abicha/Elgraoui nella prima uscita della Pool F. Gli azzurri non sono riusciti a rifarsi nel secondo match, perso al tie break 2-1 (10-21, 21-16, 15-9) contro gli australiani Fuller/O’Dea venendo così eliminati dalla competizione.